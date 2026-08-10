El pasado sábado vivimos el mayor 'fail' del verano , la falsa boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez , que congregó en una iglesia de Madeira, Portugal, a más de 2.000 seguidores que acudieron al lugar para vivir de cerca la que iba a ser la boda del año. No obstante, el 'sí, quiero' que tuvo lugar allí no fue el del futbolista y la influencer, sino el de otra pareja anónima. Hoy, en 'El verano se mueve' , desvelamos cuál era el verdadero paradero de Georgina en este día.

Fabio Ramos y Fátima Nicole Cunha Teixeira, es la identidad de la pareja que se casó el sábado pasado en Madeira y quienes fueron recibidos por toda una multitud que esperaba con gran emoción al futbolista. Allí, en Madeira, se vivió un momento de lo más caótico cuando la pareja fue recibida en su propia ceremonia por miles de fans.

Ahora, en el programa hemos podido conocer, en exclusiva, qué es lo que estuvo haciendo Georgina Rodríguez en el día de su supuesta boda. Uno de nuestros reporteros se ha trasladado hasta ese misterioso lugar para compartir todos los detalles al respecto.

El paradero de Georgina durante su falsa boda

En exclusiva, nuestro reportero desvela la gran incógnita del paradero de Georgina Rodríguez desde la misteriosa localización: "Estamos en Cascais, Portugal, al oeste, donde están las mejores playas". Además, vemos las imágenes de Georgina en este lugar el mientras se celebraba su falsa boda: "Aquí fue dónde Georgina estuvo ayer".