Alberto Sotillos, colaborador de 'Vamos a ver', ha contado en directo la mañana de este miércoles que su cuñado viajaba en uno de los trenes siniestrados en Urda, Toledo. Durante el programa, Sotillos ha relatado el mensaje que le ha llegado de su cuñado.

En primer lugar, ha asegurado que está "bien físicamente", pero "en shock". Acto seguido, ha contado que en ese preciso momento se encontraba de camino al hospital de Toledo: "Está yendo para allá porque quiere devolver el reloj a la hermana de una chica a la que ha ayudado".