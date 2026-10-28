Alberto Sotillos, colaborador de 'Vamos a ver', ha contado en directo la mañana de este miércoles que su cuñado viajaba en uno de los trenes siniestrados en Urda, Toledo. Durante el programa, Sotillos ha relatado el mensaje que le ha llegado de su cuñado.
En primer lugar, ha asegurado que está "bien físicamente", pero "en shock". Acto seguido, ha contado que en ese preciso momento se encontraba de camino al hospital de Toledo: "Está yendo para allá porque quiere devolver el reloj a la hermana de una chica a la que ha ayudado".
"Al final sale lo mejor de todos los que están ahí", ha reaccionado el propio Sotillos tras compartir con el resto de la mesa las noticias que le llegaban de su familiar.
Con la voz entrecortada, afectado, ha aprovechado para mandar un mensaje de agradecimiento: "Han priorizado poder ayudar, me quedo sin palabras, la verdad. Enhorabuena a los que han ayudado, de verdad. Gracias a esa gente que ha puesto su vida para ayudar".