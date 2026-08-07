Ataúdes de mimbre, la alternativa ecológica que revoluciona la forma de dar el último adiós

Vamos a ver 07 agosto 2026

Renovarse para el último adiós: ‘Vamos a ver’ muestra los ataúdes de mimbre, la opción más ecológica para dar el último adiós y que es una nueva tendencia

“Renovarse o morir”, son las palabras con las que el presentador Jano Mecha ha presentado en ‘Vamos a ver’ la última alternativa ecológica para dar el último adiós a los difuntos: los ataúdes de mimbre. Cada vez son más los famosos que apuestan por funerales alejados del lujo y que buscan más sostenibilidad, la sencillez y la conexión con la naturaleza. Elaborados con fibras naturales y biodegradables, los ataúdes de mimbre van ganando terreno en Europa para afrontar el último adiós, lejos de las opciones clásicas y al protocolo de siempre. “El sector funerario está cambiando y se está sumando a las nuevas modas. A los ataúdes de cartón, ahora se suma esta nueva tendencia”, ha explicado Verónica Dulanto antes de entrar en directo con Manuel Revilla, fabricante en una Funeraria de Ataúdes de Cartón.

Una tendencia cada vez más visible que también refleja una manera de vivir. El mimbre trenzado, decorado con flores silvestres y colocado en una estancia de aire campestre es una elección cada vez más aceptada, aunque esté muy alejada de los tradicionales féretros. “Siempre lo que se innova en este sector es complicado. Es un mundo muy tradicional y anclado siempre en el mismo producto, pero puede ser interesante apostar por este tipo de propuesta”, ha declarado Manuel Revilla ante esta propuesta y la acogida que está teniendo. Una última voluntad: más sencilla y alejada de lo tradicional Para aquellos que apuestan por lo sencillo y que no quieren ceremonias grandilocuentes se está encontrando otro nicho. “Tradicionalmente se da valor a maderas que sean de buen material que haya una belleza y una dignidad antes que meterte en una caja de zapatos", han expresado en ‘Vamos a ver’ ante un improvisado debate que se ha formado en torno a este tema. Sin embargo, cada vez hay más adeptos en que las últimas voluntades se hagan de forma más austera y entendiendo esta despedida de otra forma. “Lo que quieren muchas familias es enterrar a su ser querido en un elemento más sostenible que hay en el mercado y esos son los casos en los que hemos podido ayudar", ha explicado Manuel Revilla de aquellos que apuestan por los ataúdes de cartón.

Los ataúdes de mimbre ganan terreno como opción ecológica para dar el último adiós

El romper con la estética habitual y ese deseo de que una despedida refleje un estilo de vida más austero y comprometido con el medio ambiente está ganando terreno en Europa, aunque tal como indica este fabricante todavía esta no sea una opción demandada o que él haya visto en España. “Hay funerarias que son reacias a este tipo de opciones porque están cómodas con el producto que utilizan hasta ahora. No hay tampoco una demanda masiva por alternativas diferentes y eso es un poco lo que consigue que se siga manteniendo una propuesta que, en el fondo no deja de ser, la misma de siempre y no apostar por nuevas ideas que puedan cambiar el rito funerario”, indica Manuel Revilla cuya funeraria ha abierto la opción de los ataúdes de cartón.

Manuel Revilla explica su experiencia fabricando ataúdes de cartón