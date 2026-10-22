Así es el jet de lujo de Kylie Jenner: con detalles rosas y valorado en 65 millones de euros

'Vamos a ver' ha mostrado todos los secretos del 'Kylie Air'. Se trata del jet privado de lujo de Kylie Jenner, la pequeña de las hermanas Kardashian. Un capricho que ha elegido completamente a su gusto: un avión con alas rosas, con todas las comodidades y que cuesta nada más y nada menos que 65 millones de euros.
El jet de la modelo Kylie Jenner tiene capacidad para 19 personas y su interior está especialmente diseñado para ella. Todo el avión está equipado con luces de neón rosas, y con sus iniciales grabadas en cada rincón.
Dispone de una zona de descanso y entretenimiento, asientos ejecutivos, cocina completa y un gran baño repleto de espejos. Un jet que está disponible en cualquier momento para que Kylie pueda viajar siempre que lo desee desde su residencia en Los Ángeles a cualquier parte del mundo.
Y es que la pequeña de las Kardashian ha construido su propio imperio con su línea de cosméticos. Desde su aparición con 45 millones de euros encima en el desfile de Victoria's Secret su popularidad se ha disparado aún más, ya que en unas horas ganó más de 180.000 nuevos seguidores.