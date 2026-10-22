Así es el jet de lujo de Kylie Jenner: con detalles rosas y valorado en 65 millones de euros

'Vamos a ver' ha mostrado todos los secretos del 'Kylie Air'. Se trata del jet privado de lujo de Kylie Jenner, la pequeña de las hermanas Kardashian. Un capricho que ha elegido completamente a su gusto: un avión con alas rosas, con todas las comodidades y que cuesta nada más y nada menos que 65 millones de euros.

El jet de la modelo Kylie Jenner tiene capacidad para 19 personas y su interior está especialmente diseñado para ella. Todo el avión está equipado con luces de neón rosas, y con sus iniciales grabadas en cada rincón.