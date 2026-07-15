Anabel Pantoja cumple 40 años: el emotivo mensaje de su madre Merchi y la incógnita de Kiko Rivera

La primera en pronunciarse ha sido su madre , que dedicó a Anabel unas emotivas palabras : “Hace 40 años me convertiste en madre y conocí el amor incondicional y más bonito del mundo”.

El 40 cumpleaños Anabel Pantoja ha llegado cargado de emociones. Según 'Vamos a ver' , las felicitaciones han comenzado a llegar desde primera hora: desde la más emotiva de su madre Merchi hasta la ausencia de una de las más esperadas, la de su primo Kiko Rivera. La celebración oficial, que tuvo lugar el fin de semana anterior, aún colea donde la influencer estuvo rodeada de los más cercanos, pero también con importantes ausencias.

La felicitación de su madre sigue así: “Desde el mismo instante que naciste y vi tu carita me juré que cuidaría de ti y que nunca te faltara nada, pido a dios que me siga dando tiempo para seguir cuidándote y también a mi princesa. No te imaginas lo que deseo que la vida te aporte esa felicidad completa que ya te toca y que te siga dando esa fuerza que no sé de dónde la sacas”, ha dicho Merchi también de lo feliz que es en su papel de abuela.

Sin embargo, el ambiente de la celebración ha quedado empañado por la falta de algunas caras conocidas. En el plató se ha señalado que su amiga Belén Esteban no pudo asistir a la fiesta pese a haber querido hacerlo en múltiples ocasiones, y que sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja tampoco estuvieron presentes.

Precisamente, la ausencia que más comentarios ha generado ha sido la de su primo Kiko Rivera, quien de momento no ha felicitado públicamente a Anabel a través de sus redes sociales. Desde ‘Vamos a ver’ han apuntado que el DJ “ahora está volcado en su Lola” y en el reciente y prime cumpleaños de ella que han celebrado juntos.