Vamos a ver 01 junio 2026

La pareja, que se casó en 2017 y tiene cuatro hijos en común, ha confirmado su tercera oportunidad con una fotografía en la que se les ve de nuevo juntos

Dicen que no hay dos sin tres y después de dos rupturas, Alice Campello y Álvaro Morata vuelven a estar juntos. Ha sido una imagen en actitud cariñosa la que ha confirmado que la tercera oportunidad ha llegado a su vida entre la influencer italiana y el futbolista, tal como ha recogido y se ha comentado en ‘Vamos a ver’. El segundo concierto de Bad Bunny en Madrid ha sido el lugar en el que Alice Campello y Álvaro Morata se han dejado ver y ha sido el periodista Javi Hoyos el que ha podido contar que esta es una nueva y tercera oportunidad para su relación, tal como han explicado en 'Vamos a ver' al hablar del multitudinario evento del puertorriqueño en la capital.

Tras confirmar Álvaro Morata al periodista que llevan un tiempo viéndose de nuevo para arreglar lo suyo, la primera imagen de ambos disfrutando y riéndose ha sido la prueba definitiva de que su historia suma ahora un nuevo capítulo. Una decisión que ambos han tomado y que la propia Alice Campello ha ratificado en las redes. Desde ‘Vamos a ver’ se han hecho eco de las palabras que el futbolista ha concedido y con las que ha dejado claro que él nunca ha perdido la esperanza de volver junto a Alice Campello: “Se están dando una nueva oportunidad, que no puede vivir sin ella, que es la mujer de su vida y es la madre de sus hijos, y tienen una familia tan bonita que ha provocado que haya pasado esto". La encargada de hacer pública la feliz noticia ha sido, Beatriz Espejel, mujer de Koke, al publicar esta fotografía en redes sociales y que tanto está dando de qué hablar durante el concierto de Bad Bunny. Y ella y Álvaro Morata no han sido los únicos en pronunciarse. Álvaro Morata, tras su tercera reconciliación: "Es la mujer de mi vida" La propia influencer italiana ha ratificado que la reconciliación entre ellos es un hecho al dejar un comentario en el vídeo publicado por Javi Hoyos en el que ha dado la noticia. "Gracias también por todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran", ha escrito Alice Campello para no dejar lugar a dudas. La pareja está feliz por esta decisión y no lo van a esconder ni alimentar rumores con este tema.

La casita de Bad Bunny: el lugar donde Alice Campello y Álvaro Morata han reaparecido tras su segunda ruptura