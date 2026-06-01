Viene de los guanches canarios y hay menos de 20 en España: el significado del nombre de Atamán

Llegó a República Dominicana sin saber qué significaba su nombre , una cuestión que Sandra Barneda puso sobre la mesa y que evidenció que todavía tenía mucho que aprender. Ni corto ni perezoso, Atamán se puso las pilas y aprovechó la duda que la periodista le había planteado para saber un poco más sobre la historia de su nombre .

Su paso por ' La isla de las tentaciones ' está siendo toda una experiencia para Atamán . En el plano emocional y sentimental era evidente que así sería, al fin y al cabo, la intención de los participantes es poner a prueba su relación, sus sentimientos por su pareja, y descubrir si la persona con la que comparten su vida es aquella con quien están destinados a estar . A Atamán también le ha servido para aprender un poco más sobre su propia historia.

"Esta mañana mi primer objetivo fue buscar el significado de mi nombre , ya que solo las explicaciones de superhéroes no me sirven", decía en sus redes sociales, recordando divertido cómo había bromeado en su momento sobre que su nombre se parecía al de superhéroes con Superman. ¿Qué encontró?

"En el contexto de la cultura y lengua aborigen canaria (guanche), Atamán (a menudo relacionado o escrito como Achamán en la mitología de Tenerife) se interpreta principalmente como: 'la cima del cielo' o 'el que está por encima de todo'. Era el nombre del dios supremo y creador del universo en la mitología guanche".

Como sucede en tantas ocasiones, este nombre es una derivación de otro, en este caso Achamán, un cambio que suele achacarse al paso del tiempo, pero también a algún error de escritura cometido a lo largo del tiempo. Por eso se entiende que son el mismo y por eso se les adjudica el mismo significado a pesar de ser ligeramente diferentes. También suelen aparecer otras variantes como Achamón o Acamán.

Según los mitos guanches, que forman parte de la tradición canaria, la historia de Achamán está ligada a la existencia de las diferentes clases sociales, porque él habría sido responsable de crear a hombres y mujeres del agua y la tierra, y les habría dado ganado para que pudieran mantenerse, pero también habría creado más personas a las que no les dio ganado, sino que les indicó que debían servir a los otros.

También se señala en las leyendas (las más modernas, no así en las tradicionales) cómo Achamán habría sido un enemigo de Guayota, un espíritu maligno que había encerrado al dios del sol en el interior del Teide. Esto había hecho que el mundo quedara sumido en la oscuridad y los guanches pidieron ayuda a Achamán para solucionarlo. Tras una encarnizada lucha, Achamán habría vencido, liberado al sol y encerrado a Guayota en su lugar.

Además del significado guanche, que es el más interesante y más relevante dado que Atamán es de Las Palmas de Gran Canaria, este nombre también se relaciona con las culturas cosacas y eslavas orientales. Se trata de un título de origen túrquico que se emplea en un contexto militar y con el que se denomina al líder. Proviene de 'ata-man', cuyo significado sería jefe de los jinetes o líder de los hombres a caballo. El atamán era elegido por las comunidades cosacas y era el responsable de la toma de decisiones militares.

Los nombres guanches son solo una muestra de la identidad canaria que durante mucho tiempo ha sido ninguneada e incluso borrada. Por suerte, cada vez más gente ha pasado a ser consciente de lo importante que resulta conocer la historia de los lugares, para mantenerla presente y honrarla, hacerlo a través de los nombres propios no es algo habitual y los guanches pueden hacerlo.