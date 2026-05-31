Influencer de viajes y ex de Luis Mateucci: la intensa vida de Yuli Cagna antes de 'La isla de las tentaciones 10'

LIDLT 31 mayo 2026

Muchos han descubierto a Yuli en 'La isla de las tentaciones', pero la argentina tiene un extenso e intenso curriculum anterior al reality

'La isla de las tentaciones' es un programa en el que las relaciones se ponen a prueba. Las parejas que van tienen claro que es posible que salgan del concurso cada uno por su lado, solteros o incluso con un nuevo amor, pero también que la experiencia merecerá la pena si, por el contrario, su estancia en República Dominicana hace que su relación se refuerce, tal y como ha sucedido en algunas ocasiones. Para Yuli Cagna esta no es su primera experiencia en un programa que tiene el amor como protagonista, pero sí es la primera vez que pone a prueba su amor con su actual pareja, Lucas Mera. Ella, influencer de 33 años, era una gran desconocida para muchas personas en nuestro país, pero no sucede igual en Argentina, de donde es oriunda. Allí su rostro ya es familiar gracias a su trabajo en redes, pero también a otras experiencias que ha vivido frente a las cámaras. El pasado de Yuli Cagna antes de 'La isla de las tentaciones 10'

Guliana Lucía Cagna Nobile es el verdadero nombre de Yuli, quien de pequeña empezó a escribir su nombre con 'Y' y con el tiempo ya se quedó así para siempre. Un detalle bastante irrelevante, pero que ayuda a conocer un poco más a esta creadora de contenido de origen argentino que se hizo famosa gracias a su participación en el reality chileno '¿Volverías con tu ex?'. Ella no fue la ganadora (aunque sí lo fueron su ex, Luis Mateucci, y Oriana Marzoli), pero logró permanecer en el programa bastante tiempo. Era el año 2016 y los 70 días que pasó en el reality (fue la décima expulsada) fueron clave para que su carrera como creadora de contenido terminara de despegar. En sus perfiles de redes sociales podían verse sobre todo experiencias propias a lo largo y ancho del mundo, puesto que viajar y descubrir lugares nuevos es una de las pasiones de Yuli. Participar en programas de televisión podría ser otra de ellas, sobre todo si tenemos en cuenta que esta no es la primera vez que participa en 'La isla de las tentaciones', aunque sí que es la primera que lo hace en la versión española. En el pasado participó junto a quien era su pareja, Mel Alcalde. "Ella fue la primera en dar un beso, así fue. El beso es la infidelidad, yo fui el primero en andar abrazadito", explicó Alcalde en el programa 'Palabra de Honor'. La relación entre ellos era sólida antes de su participación en el programa, en 2023 habían firmado como pareja de hecho. Sin embargo, después Yuli comenzó una relación con quien había sido su tentador, Vico Bouvier. Una historia de amor que terminaba en 2025, tal y como ellos confirmaban, y sin posibilidad de vuelta atrás, como explicaba Bouvier. "Nos dejamos muy enamorados y nos queremos muchísimo, nos llevamos superbién, pero no. Tenemos estilos de vida muy diferentes", decía durante su paso por 'Palabra de Honor'. "A mí las redes sociales no me gustan. No es que voy a ser influencer de algo, a ella le nace, le gusta. Le gusta viajar y la verdad es que yo no me veo en esa vida".

La versión de Yuli era un poco diferente, porque ella reveló que la relación se había terminado porque ya estaba muy desgastada (además de porque descubrió que él se había descargado una aplicación de citas durante una semana que pasaron separados). Yuli Cagna y Lucas Mera, del flechazo a la isla La pareja se conoció el año pasado, pero las cosas entre ellos comenzaron a fluir con gran rapidez, tanto que Yuli llegó a asustarse un poco. Así se lo contaba a Oriana Marzoli en 'El loco amor', el formato de Mediaset Infinity. "Fue como una película de Disney, muy loco, muy intenso", recordaba Cagna. "En 6 horas nos tatuamos y me asusté un poco porque me pidió matrimonio, me dio un anillo y pensé: 'Este chico está loco…'. Me fui, me fue a buscar hasta Valencia, luego se vino a Chile".

Ella le animó a él a participar en este programa para encontrar el amor, pero una vez que vio que existía una posibilidad real de que así fuera, se lo pensó mejor y decidió apostar por su intensa relación con Lucas y no dudó en acudir al plató para explicarlo todo y proponerle a su chico que comenzaran su noviazgo. El resto, como suele decirse, es historia.