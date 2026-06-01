David se rompe en las hogueras mixtas al descubrir la traición de Alba: "¿Qué tengo que seguir viendo aquí, Sandra?"

LIDLT 01 junio 2026

Avance exclusivo de las hogueras mixtas que podremos ver en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones'

La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha pasado ya el ecuador y eso significa que llegan las hogueras mixtas, y 'El debate de las tentaciones' nos ha adelantado un avance exclusivo del momento. Esta vez chicos y chicas van a compartir hoguera y el dolor de las imágenes es cada vez mayor. Los primeros en enfrentarse a las imágenes serán Atamán, David, Bayan y Yuli.

‘’Tenía ganas de conocerte’’, le dice Yuli a Atamán, quienes protagonizan un primer momento tenso en la hoguera. Mientras ven imágenes, los dardos que se lanzan hacen más complicado seguir los vídeos. ‘’Yo me quiero ir, por favor’’, le pide Bayan a Sandra Barneda al ver imágenes de Miguel. Tras varios cruces de reproches de Yuli a Atamán, él descubre que ella ha cruzado todas las líneas con Óscar y también hace lo propio, y la argentina se defiende: "Aquí follamos todos, qué le vamos a hacer’’. Tras este momento, entre tenso y cómico, la situación vuelve a encrudecerse cuando Atamán se rompe por completo al ver cómo avanza la relación de Leila y David.

Bayan, Yuli, David y Atamán viendo imágenes en la primera hoguera mixta