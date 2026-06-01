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La isla de las tentaciones

LIDLT01 junio 2026

David se rompe en las hogueras mixtas al descubrir la traición de Alba: "¿Qué tengo que seguir viendo aquí, Sandra?"

Avance exclusivo de las hogueras mixtas que podremos ver en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones'
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La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha pasado ya el ecuador y eso significa que llegan las hogueras mixtas, y 'El debate de las tentaciones' nos ha adelantado un avance exclusivo del momento.

Esta vez chicos y chicas van a compartir hoguera y el dolor de las imágenes es cada vez mayor. Los primeros en enfrentarse a las imágenes serán Atamán, David, Bayan y Yuli.

‘’Tenía ganas de conocerte’’, le dice Yuli a Atamán, quienes protagonizan un primer momento tenso en la hoguera. Mientras ven imágenes, los dardos que se lanzan hacen más complicado seguir los vídeos. ‘’Yo me quiero ir, por favor’’, le pide Bayan a Sandra Barneda al ver imágenes de Miguel.

Tras varios cruces de reproches de Yuli a Atamán, él descubre que ella ha cruzado todas las líneas con Óscar y también hace lo propio, y la argentina se defiende: "Aquí follamos todos, qué le vamos a hacer’’. Tras este momento, entre tenso y cómico, la situación vuelve a encrudecerse cuando Atamán se rompe por completo al ver cómo avanza la relación de Leila y David.

Bayan, Yuli, David y Atamán viendo imágenes en la primera hoguera mixta
Bayan, Yuli, David y Atamán viendo imágenes en la primera hoguera mixta

‘’Era justo lo que no quería ver’’, confiesa Yuli al ver que Lucas está triste y que no cayó en la tentación, remarcando todavía más su culpa por haberse haberse saltado todos los límites con Óscar. David también vivirá otro de sus peores momentos al ver las imágenes de Alba con Álex besándose en el jacuzzi y acaba totalmente roto: "¿Qué quieres que siga viendo ahí, Sandra?", pregunta David con lágrimas en los ojos.

Miguel estalla en las hogueras mixtas

El segundo turno de hogueras mixtas, lo conforman Lucas, Miguel, Leila y Alba. Uno de los más dolidos resultó ser Miguel, que tras ver imágenes de Bayan y Amar juntos le dio una patada al soporte de la ‘tablet’.

Si no te quieres perder nada de 'La isla de las tentaciones' recuerda que, además de los programas de los lunes y miércoles a las 23:00 horas en Telecinco y Mediaset Infinity, todos los viernes, a partir de las 13.00 horas, puedes disfrutar de 'El debate de las tentaciones', en exclusiva en Mediaset Infinity.

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