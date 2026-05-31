Bayan y Amar se van juntos a la habitación de ella en la fiesta más ‘hot’ de ‘Villa Deseo’

El sexto programa de 'El debate de las tentaciones' fue uno de los más intensos de la temporada. La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha pasado ya el ecuador y llega la fiesta más ‘hot’ a ‘Villa Deseo’.

En la villa de las chicas las cosas están que arden, recientemente, Alba cayó en la tentación con Álex Girona cuando compartieron un momento a solas en el jacuzzi. Yuli, a pesar de sus dudas por el daño que le puede estar causando a Lucas, sigue fluyendo con Óscar, tentador con el que ya ha tenido relaciones íntimas.

En esta fiesta, la nata será la protagonista y encargada de subir la temperatura. Leila y David continúan muy acaramelados y disfrutando de la experiencia, además, vemos como mientras Alba y Álex Girona se pasan el hielo y se dan un beso delante de todos.