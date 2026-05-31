Bayan y Amar se van juntos a la habitación de ella en la fiesta más ‘hot’ de ‘Villa Deseo’

El sexto programa de 'El debate de las tentaciones' fue uno de los más intensos de la temporada. La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha pasado ya el ecuador y llega la fiesta más ‘hot’ a ‘Villa Deseo’.
En la villa de las chicas las cosas están que arden, recientemente, Alba cayó en la tentación con Álex Girona cuando compartieron un momento a solas en el jacuzzi. Yuli, a pesar de sus dudas por el daño que le puede estar causando a Lucas, sigue fluyendo con Óscar, tentador con el que ya ha tenido relaciones íntimas.
En esta fiesta, la nata será la protagonista y encargada de subir la temperatura. Leila y David continúan muy acaramelados y disfrutando de la experiencia, además, vemos como mientras Alba y Álex Girona se pasan el hielo y se dan un beso delante de todos.
Bayan, al ser la última en llegar, apenas ha tenido tiempo a conocer a los solteros, pero ya tiene tentador favorito: Amar. Su relación está avanzando a ritmos muy rápidos: ‘’Le estoy pillando el gustillo a esto’’, le dice Amar a Bayan mientras comparten un momento a solas en el sofá.
En la fiesta disfrutan muy pegados, bailando y disfrutando, tan bien, que incluso al acabar los vemos ir juntos a la habitación de Bayan.
Si no te quieres perder nada de 'La isla de las tentaciones' recuerda que, además de los programas de los lunes y miércoles a las 23:00 horas en Telecinco y Mediaset Infinity, todos los viernes, a partir de las 13.00 horas, puedes disfrutar de 'El debate de las tentaciones', en exclusiva en Mediaset Infinity.