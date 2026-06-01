Los nuevos capítulos de ‘Regreso a Las Sabinas’ prometen volver a sacudir los cimientos de Manterana. La ficción protagonizada por Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso, que se emite los domingos a las 22:00 horas en Divinity y está disponible en Mediaset Infinity, entra en una nueva fase marcada por el dolor, las sospechas y las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado.
Cuando el pueblo todavía no ha logrado recuperarse del impacto provocado por la trágica y misteriosa muerte de Óscar, una nueva tragedia vuelve a alterar la vida de sus habitantes. Un suicidio sacudirá nuevamente a Manterana y sembrará nuevas incógnitas en una comunidad que parece incapaz de escapar de la desgracia. Nosotros intuimos que este acontecimiento tendrá importantes repercusiones en varias de las tramas principales de la serie.
Mientras tanto, Miguel y Esther viven uno de los momentos más felices de su relación. Recién casados, ambos preparan con ilusión su viaje de novios a Nueva York, decididos a disfrutar de esta nueva etapa juntos. Sin embargo, en ‘Regreso a Las Sabinas’ la felicidad nunca suele durar demasiado y los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor amenazan con alterar la aparente calma.
Por su parte, Gracia sigue intentando resolver los problemas derivados de la complicada situación que dejó Antón antes de desaparecer de su vida. Aunque ella siempre estuvo al margen de los negocios y maniobras de su marido, las consecuencias comienzan a alcanzarla. Una llamada inesperada le comunica una noticia especialmente preocupante relacionada con él, mientras otras comunicaciones incómodas empiezan a aumentar su inquietud.
En paralelo, Paca continúa mostrando una faceta poco habitual. La creciente presencia de Paloma en su vida la ilusiona cada vez más y fortalece una relación que no deja de evolucionar. Sin embargo, eso no significa que haya abandonado sus ambiciones. Junto a Tomás, sigue avanzando en sus planes, dando un nuevo paso que podría tener consecuencias importantes para el futuro de Manterana.
Además, Lucas empieza a mostrar sus reservas sobre Nico, el novio de Lucía, mientras Manuela se enfrenta a una revelación que la obliga a reconocer que estaba equivocada. El descubrimiento de una verdad que no esperaba la llevará a disculparse, en un movimiento que podría cambiar varias dinámicas dentro de la investigación que ha marcado los últimos episodios.
Con una nueva tragedia sobrevolando el pueblo, relaciones que siguen transformándose y secretos que aún están lejos de salir completamente a la luz, ‘Regreso a Las Sabinas’ continúa elevando la tensión en una etapa decisiva para todos sus protagonistas.