Los nuevos capítulos de ‘Regreso a Las Sabinas’ prometen volver a sacudir los cimientos de Manterana. La ficción protagonizada por Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso, que se emite los domingos a las 22:00 horas en Divinity y está disponible en Mediaset Infinity, entra en una nueva fase marcada por el dolor, las sospechas y las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado.

Cuando el pueblo todavía no ha logrado recuperarse del impacto provocado por la trágica y misteriosa muerte de Óscar, una nueva tragedia vuelve a alterar la vida de sus habitantes. Un suicidio sacudirá nuevamente a Manterana y sembrará nuevas incógnitas en una comunidad que parece incapaz de escapar de la desgracia. Nosotros intuimos que este acontecimiento tendrá importantes repercusiones en varias de las tramas principales de la serie.

Mientras tanto, Miguel y Esther viven uno de los momentos más felices de su relación. Recién casados, ambos preparan con ilusión su viaje de novios a Nueva York, decididos a disfrutar de esta nueva etapa juntos. Sin embargo, en ‘Regreso a Las Sabinas’ la felicidad nunca suele durar demasiado y los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor amenazan con alterar la aparente calma.