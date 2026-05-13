Después de descubrir definitivamente la relación entre Gracia y Miguel , Paca decide pasar al ataque. Furiosa por la situación y decidida a proteger el futuro de su hija Esther, la poderosa terrateniente está dispuesta a hacer cualquier cosa para separar a la pareja. Asistimos así a uno de los enfrentamientos más tensos hasta ahora entre Paca y Gracia.

La tensión sigue creciendo en ‘ Regreso a Las Sabinas’ , la ficción protagonizada por Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso, que estrena nuevo día y hora de emisión en Divinity: a partir de ahora podrá verse los domingos a las 22:00 horas , además de estar disponible en Mediaset Infinity. Y lo hace con un capítulo 11 marcado por las amenazas, las decisiones límite y secretos capaces de cambiarlo todo.

El cara a cara entre ambas promete convertirse en uno de los momentos clave del episodio. Paca deja claro que el destino de Miguel y de Gracia está en sus manos y lanza una amenaza demoledora: si Gracia no se aleja de él, solo existen dos posibles desenlaces. O Miguel terminará en la cárcel o saldrá a la luz el gran secreto que Gracia lleva ocultando desde hace años.

La presión emocional alcanza así un nuevo nivel para la protagonista, atrapada entre sus sentimientos y el miedo a que toda la verdad quede expuesta. Nosotros intuimos que este episodio supondrá un punto de inflexión en la historia, especialmente porque el misterio que rodea a Gracia empieza a convertirse en el gran eje de la trama.

Con Paca moviendo sus hilos con más agresividad que nunca y la relación entre Miguel y Gracia pendiendo de un hilo, ‘Regreso a Las Sabinas’ entra en una fase decisiva donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias irreversibles.

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