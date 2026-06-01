Fiesta 01 junio 2026

Arabella Otero, reportera de 'Fiesta', se hace viral en redes tras mostrar en unas imágenes sus pies y recibir ofertas de hasta 6.000 euros por fotos y masajes

Las redes sociales han dictado sentencia y ahora mismo los pies más solicitados del momento son los Arabella Otero, reportera de ‘Fiesta’. Sorprendida por el hallazgo y por hacerse viral sin esperarlo de ningún modo, la periodista ha mostrado en directo por qué esta parte de su cuerpo ha provocado tantísimo interés y lo que le han llegado a ofrecer a través de su perfil oficial de Instagram. “Yo veo un nicho de mercado”, ha declarado con humor. El tener adoración por los pies no es algo nuevo, aunque pueda parecer extraño. “Es el fetiche más común entre hombres y mujeres. Entre un 5 y un 15% de la población tienen atracción sexual por los pies”, han revelado como dato en ‘Fiesta’ para introducir un tema en el que se han convertido en protagonistas. ¿El motivo? El deseo que una reportera del programa ha despertado a partir de unas fotografías que ella misma ha publicado. Arabella Otero ha revolucionado las redes al compartir una imagen en la que aparece con sandalias que, rápidamente se ha hecho viral y ha llegado a tener 1.200.000 visualizaciones. Una proeza a la que hay que añadir que ha reventado el contador de ‘Me Gustas’, y sumado proposiciones de lo más inesperadas en forma de mensajes y de comentarios.

Una reportera de 'Fiesta' se hace viral por sus pies: "Me pagan 6.000 euros por masajearlos"

¿Por qué los pies de Arabella Otero se han vuelto virales? “La belleza de un pie es una sinfonía de líneas que culmina en la parte más secreta y seductora: la planta”, “soy un aficionado a los pies”, “espectaculares”, “¿venderías fotos de tus pies?”, son un mínimo ejemplo de los numerosos mensajes que le han llegado tras compartir dos instantáneas en las que deja visible esta parte de su cuerpo tan deseada. El repentino interés que han creado los pies de la reportera de ‘Fiesta’ le han hecho aumentar en 2.000 sus seguidores en tan solo seis días y crear todo un debate que se ha trasladado finalmente al programa de fin de semana. ¿Qué tienen esos pies de especial?

¿Por qué los pies de Arabella Otero se han vuelto virales? El fenómeno del momento

“Yo los veo muy bonitos y luego hay un público para este fetiche que es muy amplio”, han llegado a decir los colaboradores de Emma García antes de hablar directamente con la protagonista de los pies más deseados del momento. La reportera ha acudido allí una tarde más convertida en el foco de la noticia y para contar cómo esta anécdota ha terminado por escalar al terreno económico. Arabella Otero no ha ocultado su asombro cuando le han empezado a llegar mensajes con sustanciosas ofertas de dinero e indicándole que le pagan por adelantado por tener más cerca esos pies que son ahora objeto de deseo. “Empiezo a recibir mensajes que me ponen que me pagan 6.000 euros por masajearlos media hora o me ofrecen 4.500 euros por fotos de mis pies”, ha explicado.

La reportera explica en 'Fiesta' la locura que han desatado en las redes las fotos de sus pies