Alejandra Rubio reaparece tras dejar plantada a Carmen Borrego en su cumpleaños y responde a su primo: "Siempre tiene algo que decir"

Tras días en el punto de mira por no haber acudido al cumpleaños de su tía Carmen Borrego , Alejandra Rubio ha reaparecido públicamente para dar explicaciones. Según ha recogido 'Vamos a ver ' , la joven ha reiterado ante los medios la misma justificación que ya dieron tanto su madre, Terelu Campos, como la propia Carmen Borrego: el cuidado de sus hijos.

Alejandra Rubio justifica su ausencia del cumpleaños de Carmen Borrego

Una reportera del programa ha abordado a Alejandra Rubio para preguntarle por su ausencia en la fiesta familiar. La respuesta de la sobrina de Carmen Borrego ha sido escueta y directa: "Vale, por los niños, no. O sea, dices exactamente lo mismo, lo mismo que ha dicho tanto tu madre como tu tía", le ha señalado la reportera, constatando que la versión coincide con la ofrecida previamente por el resto de la familia.

Sin embargo, la explicación no ha convencido a todos. El reportaje emitido en el programa ha subrayado una contradicción: su excusa ha sido que tenía que cuidar a sus hijos, pero para participar como actriz en el espectáculo de improvisación 'Casi casi famosas' el pasado 29 de octubre no tuvo ese problema.

José María Almoguera responde a su prima

Quien no ha compartido la justificación de Alejandra Rubio ha sido su primo José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Según el reportaje de 'Vamos a ver', José María ha dejado claro que él gestiona la situación de otra manera.

El reportaje del programa también ha puesto el foco en la participación de Alejandra Rubio en el espectáculo 'Casi casi famosas', un show de improvisación en el que debutó como actriz. Según ha señalado la narración, aunque el trabajo de interpretación "le ha durado como a su madre, nada y menos", ya que Terelu Campos también dejó en su día todo por el teatro "y aquello le duró un suspiro".

La colaboradora ha precisado que no era el mismo día del cumpleaños y que se trataba de una única función como invitada, no de un compromiso profesional prolongado. Según ha explicado, era "una especie de podcast de una única función", por lo que no se puede decir que haya ejercido de actriz para una obra de teatro convencional.