Esta semana, Roca Rey ha celebrado su 'sonado' 30 cumpleaños por todo lo alto. Tras su reciente ruptura con Tana Rivera, el torero ha preparado una fiesta muy especial que ahora está siendo investigada por la policía.

Todo ha comenzado por la denuncia de sus vecinos de Gerena, en Sevilla, por ruidos. Su cumpleaños se celebró a lo grande y con todo lujo de detalles, con mariachis, fuegos artificiales y DJ, y se alargó hasta las cuatro de la madrugada.