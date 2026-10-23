Esta semana, Roca Rey ha celebrado su 'sonado' 30 cumpleaños por todo lo alto. Tras su reciente ruptura con Tana Rivera, el torero ha preparado una fiesta muy especial que ahora está siendo investigada por la policía.
Todo ha comenzado por la denuncia de sus vecinos de Gerena, en Sevilla, por ruidos. Su cumpleaños se celebró a lo grande y con todo lujo de detalles, con mariachis, fuegos artificiales y DJ, y se alargó hasta las cuatro de la madrugada.
La finca de Roca Rey está muy cerca de las primeras casas del municipio, por lo que se registraron numerosas quejas por ruidos hasta las cuatro de la madrugada: "No pensé que fueran petardos, creí que eran disparos", dice uno de los vecinos. "Parece que la ráfaga de fuegos artificiales y la música están en la puerta de mi casa", apunta otro.
Y es que, el torero lo ha dado todo en su fiesta de cumpleaños. Por su parte, Tana optó por anular la celebración de su 27 cumpleaños y terminó por hacer una reunión con su círculo más cercano.