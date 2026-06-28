Lola Lolita y sus polémicas en redes: de la casita de Bad Bunny a Nil Ojeda

Lola Moreno, o Lola Lolita como la conocemos todos, cuenta con una de las comunidades más grandes en redes sociales con casi 14 millones de seguidores solo en Tik Tok. Con 23 años, es una de las influencers más importantes de nuestro país, algo que comentó con Jesús Calleja en su paso por 'Universo Calleja', donde también habló sobre las redes sociales y el 'hate'.
Como ella bien dijo, con tantos seguidores, ningún comentario y ninguna acción pasan desapercibidos, por lo que la ilicitana se ha visto envuelta en alguna que otra polémica.
“¡Vamos a Dior! ¿Por qué a Louis Vuitton? ¿Me voy a quedar sin un bolso Dios por darle un bolso a Leto? No me hace ni p*** gracia. ¡Soy materialista, no me importa!”. Estas fueron las palabras que desataron la polémica y una oleada de críticas en redes sociales sobre su comportamiento.
Lola Lolita participó en un vídeo del youtuber Nil Ojeda, titulado 'Lola Lolita | 21 días entre millonarios'. En él, varios influencers aparecían para gastar dinero en restaurantes o tiendas de lujo. Pero, la escena del bolso Dior no fue la única. La polémica continuó.
En otro momento del vídeo, se podía ver a Lola Lolita diciéndole a un trabajador: “¿Qué c***, quién te ha dicho que saques esto?”, una frase que siguió alimentando la polémica en redes sociales ya que muchos usuarios la tildaban de “clasista” y decían que era un comentario lamentable.
Después de todo el revuelo generado, Lola Lolita quiso responder ante lo que había ocurrido para disculparse y explicar lo que pasó desde su punto de vista. En la descripción de su vídeo en Tik Tok aseguraba que todo estaba exagerado y que es contenido, pero pedía perdón de corazón a quién se hubiera podido sentir ofendido.
La influencer sostenía que quería colaborar en el vídeo de Nil, pero que al ser un perfil totalmente distinto al que suele invitar quería “ser diferente”. Ella pensaba que iba a quedar más divertido, pero el resultado no fue el esperado.
Lola Lolita aseguraba que estaba interpretando un personaje que poco tenía que ver con lo que es ella en realidad, de hecho, cuenta que hay un momento en el que reconoce que se sentía sobrepasada por la situación, exagerando aún más la situación como hacen algunos.
En su vídeo, asume completamente su error y pide perdón a sus seguidores por si se han sentido decepcionados por su actitud. Además, aseguraba que iba a devolver el bolso para olvidarse del tema. Nil, por su parte, también pidió a sus seguidores que no se excedieran con ella, que todo había sido un personaje.
La polémica del bolso no ha sido la única que ha protagonizado la influencer, hace apenas unas semanas se vio envuelta en otra. En uno de los conciertos que dio el cantante puertorriqueño en Madrid, Lola Lolita se encontraba en La Casita, y parece que no disfrutó mucho del concierto debido a una pelea que tuvo con otra joven.
En un vídeo que se difundía en redes sociales, se puede ver a ambas discutiendo. Muchos criticaron a la influencer alicantina por querer acaparar la primera fila y enfadarse por no conseguir ser protagonista de la casita más famosa del momento.
Tanto ella como su novio, Alonso López, y Sofía Surferss, su hermana, tuvieron que conformarse con bailar al fondo sin que las pantallas y los móviles las pudieran grabar junto a los demás famosos. Antes del concierto, fue ella misma quien dijo a sus seguidores que iba a estar en La Casita y que las grabasen si la veían.
Según contaba Javi Hoyos, quien habría hablado con Lola Lolita, todo se debe a que La Casita estaba demasiado masificada y “era muy difícil moverse, la gente mataba por estar en primera fila”. Según lo que la influencer le contó al periodista, ella le preguntó a la chica si le parecía bien turnarse para estar en primera fila, algo que no aceptó. Ese es el momento grabado en el vídeo viral y por eso, se las veía más alteradas. Javi Hoyos cuenta que Lola le dijo que cuando se dio cuenta de la situación, prefirió quedarse detrás disfrutando del concierto junto a su novio y su hermana.
Lola Lolita quiso dar explicaciones nuevamente publicando un vídeo donde contaba su experiencia en el concierto de Bad Bunny. Sostenía que “había gente que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea y yo no soy nada de ese ‘team”.
En cuanto a la conversación que estaba manteniendo, ella ha explicado que le dijo que dejase de empujarlas, y le estaba diciendo que si seguía así iba a llamar a seguridad porque no quería que nadie estuviera molestando a su hermana, a ella y a todo el mundo.
La influencer volvió a estar en otro de los conciertos que Bad Bunny ha estado dando en Madrid, esta vez en otra zona VIP mucho más tranquila, en la que se la pudo ver más relajada y cómoda que en La Casita. En sus stories compartió que disfrutó mucho más del concierto en ese lugar, dejando claro que sus seguidoras no tienen que envidiar nada a los que están en La Casita.