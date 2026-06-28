Ricky Martin y Jwan Yosef: seis años de matrimonio, una separación amistosa y una crianza compartida

(L)over 28 junio 2026

Ricky Martin y Jwan Yosef no esperaban acabar divorciados cuando se casaron, pero consideraron que ese final era el mejor posible para su relación

Algunas relaciones no tienen un final feliz, pero acaban de la manera más adecuada para que los protagonistas puedan serlo. Se podría decir que eso es lo que les sucedió a Ricky Martin y Jwan Yosef , quienes no esperaban acabar divorciados cuando se casaron, pero consideraron que ese final era el mejor posible para su relación y para poder seguir siendo una familia. El tiempo les ha dado la razón porque han sido capaces de mantener una relación de amistad que nada tiene que ver con la pareja que fueron, pero es la ideal para que ambos puedan disfrutar de la paternidad que comparten. Ambos son padres de Lucía y Renn, los pequeños de la casa, que se sumaron a los dos hijos que el cantante ya tenía, los mellizos Matteo y Valentino. Su familia ahora es diferente, pero el bienestar de sus hijos nunca ha dejado de ser una prioridad para ambos.

La historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef "Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte", contó Ricky Martin sobre cómo se conocieron. "Le escribí y estuvimos platicando por seis meses sin que escuchara su voz". El amor por el arte fue lo que hizo que el músico puertorriqueño y el artista plástico de origen sirio conectaran en primer lugar, pero fue la química que surgió entre ellos lo que les llevó a seguir conversando sobre su vida, sobre su día a día, haciendo que se conciertan cada vez más sin llegar a verse en persona. Mensajes que dieron paso a una relación cara a cara cuando el músico viajó a Londres, donde estaba viviendo Jwan. Desde ese momento comenzaron una relación que siempre fue privada, pero que no escondieron, haciendo que los rumores sobre un nuevo amor del intérprete de La Mordidita comenzaran a sonar. Ellos confirmaron el romance en 2016, al desfilar juntos por la alfombra roja del amfAR en Brasil. "Le propuse matrimonio. Estaba muy nervioso pero me puse en una rodilla, saqué una cajita de metal que llevaba en una bolsa de terciopelo", revelaba Martin durante una entrevista con Ellen DeGeneres. Él hizo la pregunta y Jwan dijo que sí, pero el cantante quiso que todo quedara claro y que nadie se arrepintiera y por eso, pasada media hora, se lo volvió a preguntar. Yosef volvió a decir que sí y se casaban en 2018 en una íntima ceremonia a la que asistieron los hijos mayores del cantante, nacidos en 2008, con quienes Jwan siempre se ha llevado muy bien.

Ricky Martin y Jwan Yosef se casaban en 2018 en una íntima ceremonia a la que asistieron los hijos mayores del cantante

Entre los planes de la pareja estaba el de ampliar la familia y no tardaron demasiado. En 2019 daban la bienvenida a Lucía Martin-Yosef, un año más tarde se convertían padres de nuevo, esta vez de un niño al que llamaron Renn. La pareja se mostraba feliz, enamorada y con ganas de disfrutar de la experiencia de su numerosa familia. Una experiencia que Jwan explicaba en una entrevista para la revista Attitude como muy gratificante, pero no siempre sencilla. "Es divertidísimo y glorioso, y no lo cambiaría por nada, pero también es, ya sabes, lo más estresante y lo más gratificante a la vez. A veces no te dan nada, y a veces te lo dan todo. Así que no voy a edulcorarlo; genera felicidad, pero es como un espectro de emociones. Es la cosa más loca que he hecho en mi vida, y solo he sentido respeto por mis padres desde que tuve a mis hijos". Los motivos del divorcio entre ellos La pareja confirmaba en 2023 su intención de separarse, seis años después de casarse y tras ocho años de relación, y lo hacía a través de un comunicado en el que explicaban lo sucedido: "Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos".

Ricky Martin y Jwan Yosef: seis años de matrimonio, una separación amistosa y una crianza compartida