En el programa de hoy, la influencer Raquel Ortigosa, que acumula 400.000 seguidores, es víctima de una nueva cámara oculta en la sección 'Héroes de Paz'. La joven, que en sus redes sociales reivindica la diversidad de cuerpos, se ha enfrentado a los comentarios gordofóbicos de una dependienta a su clienta. Una situación orquestada por nuestro equipo en la que Raquel ha demostrado que es toda una heroína.

Para llevar a cabo la cámara oculta, el equipo del programa colocó micrófonos y cámaras en cada esquina de una tienda para recrear una situación de gordofobia. Todo ello con el objetivo de no perder detalle de la reacción de Raquel al odio y las críticas a las que se someten a diario las personas con cuerpos no normativos.

La influencer acudió al establecimiento acompañada por su amiga Romana, nuestro gancho. Allí la esperaban las actrices: Lara, una chica que llega a la tienda ilusionada a por su vestido de graduación, y Deborah, la dependienta de la tienda que desprecia a la clienta por su cuerpo.

Raquel explota contra los comentarios gordofóbicos

Al poco de llegar a la tienda, Raquel no tardaba en percatarse de los desprecios de la dependienta a la clienta al intentar probarse un vestido: "Me estoy poniendo nerviosa", le decía a su amiga muy sorprendida al escuchar comentarios como "Es muy pesada la gorda esta", "Va reventar todas las costuras".

La delicada situación continuaba y Raquel no tardaba en saltar: "Se puede poner lo que quiera ponerse", le decía a la dependienta. "Tiene que asumir que no tiene un cuerpo estándar", respondía a ella. Poco a poco, el ambiente se iba calentando. "Me estás haciendo sentir muy incómoda. Si te metes con ella, te estás metiendo también conmigo. Cada una tiene el cuerpo que tiene. Tengo respeto, educación y valores y cosas que me han enseñado mis padres".