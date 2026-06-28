Carlos Rivera se emociona hablando de su hijo: "Le ha dado otro sentido a mi vida"

El cantante mexicano Carlos Rivera visita 'El show de Paz' . El artista acude al nuevo programa de la presentadora gaditana y lo hace compartiendo con la audiencia del programa detalles exclusivos de su gira musical llamada '¡Viva México!' con la que se encuentra recorriendo los principales escenarios de la geografía española.

El artista ha aprovechado su visita al nuevo programa del fin de semana para prestarse con humor a algunas de las pruebas que la presentadora le tenía preparadas, además de para contar cómo fueron sus complicados inicios en la música viniendo de una familia en la que ninguno de sus miembros se dedicaba al arte.

Carlos ha compartido con la audiencia del programa confesiones íntimas sobre cómo equilibra su éxito internacional con su faceta familiar, y le ha contado a Paz Padilla quién fue una de las personas más importantes de su vida y aún hoy lo sigue siendo:

"Hubo un tiempo complicado al inicio de mi carrera, pasé siete años con pocos proyectos hasta que llegó la oportunidad de hacer de Simba en el musical de 'El Rey león (...) Mi abuela fue uno de los grandes amores de mi vida, al poco tiempo de ella fallecer me llegó la oportunidad del musical, yo estoy convencido de que fue ella quien me mandó esa gran ocasión".

Carlos Rivera, emocionado hablando de su hijo