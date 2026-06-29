¿Cuánto dinero gana TheGrefg como creador de contenido? Su millonario patrimonio

Universo Calleja 29 junio 2026

El streamer murciano ha revelado en varias ocasiones cuánto pueden generar algunos de sus contenidos sorprendiendo a sus seguidores

Hablar de cuánto dinero gana un creador de contenido siempre despierta mucha curiosidad. Cuando ese creador es TheGrefg, uno de los streamers españoles más importantes de España, genera más curiosidad aún. Pero, ¿cuánto puede ganar un creador de contenido como él que acumula millones de seguidores en todas sus redes sociales? ¿Quién es TheGrefg? TheGrefg es uno de los grandes nombres de la generación de creadores que pasaron de YouTube a Twitch. Nacido en Murcia, David Cánovas saltó a la fama gracias a sus directos jugando a Fortnite, juego donde incluso tiene su propia skin desde 2021. De hecho, el directo donde la enseñó batió records con 2,4 millones de espectadores.

El murciano de 29 años dejó todo para poder dedicarse a crear contenido en YouTube en 2012, consiguiendo un crecimiento abrumador y colocándose en el top de los streamers españoles más importantes. Pero su carrera no se explica solo por subir vídeos. The Grefg es copropietario de la empresa llamada Heretics, creada en 2016 junto a Jorge Orejudo, conocido como Goorgo. David nació en Alhama de Murcia, localidad conocida por ser el lugar de donde salen los productos de El Pozo, precisamente con esta empresa realizó una colaboración el pasado año lanzando una hamburguesa junto El Pozo King, la marca joven de la empresa de alimentación. Cuánto puede generar un vídeo de YouTube Recientemente, TheGrefg ha desvelado cuánto puede aportar un vídeo suyo en un canal con más de 19,8M de suscriptores. El pasado 4 de enero subió un vídeo titulado “Visité al streamer más humilde del mundo” el cual se hizo viral rápidamente y alcanzó millones de visualizaciones durante las siguientes semanas. El creador murciano ha revelado cuál es la cantidad que ha generado ese vídeo durante ese tiempo: unos 4.700 euros. Por lo que, si suponemos que un vídeo con 3.3M de visualizaciones puede generar unos 5.000 euros y teniendo en cuenta la envergadura de su canal, se puede imaginar qué puede ganar un creador de contenido del nivel de TheGrefg. Hay que tener en cuenta que hay que sumar a lo que pueden generar sus videos en YouTube, las ganancias por anuncios, pagos por shorts y además, lo que pueden generar sus streams en Twitch. En uno de sus directos, el streamer quiso enseñar con datos concretos cuánto dinero puede generar realmente un vídeo vertical en Youtube, es decir, los conocidos shorts. TheGrefg enseñó las estadísticas de uno de sus shorts más vistos de los últimos meses, un vídeo con cerca de cuatro millones de visualizaciones. La cifra resultó sorprendente, ya que solo había generado 50,60 euros. TheGrefg comparó también estos datos con otro de sus vídeos más conocidos de su canal: un contenido horizontal tradicional con más de 30 millones de visitas y que, según comentó, generó alrededor de 10.000 euros, de manera que se puede ver perfectamente el gran contraste que hay entre ambos formatos y cómo funciona ahora mismo la monetización dentro de YouTube. Según el portal YouTubers.me, el patrimonio del murciano podría estar entre los 2,5 millones de euros y los 15.1 millones de euros. Con unas ganancias estimadas de más de 40.000 euros en los últimos treinta días. Por otro lado, el mismo ha comentado que por los tres minutos de anuncios que suele poner, puede ganar hasta 10.000 euros al día. TheGrefg revela cuánto gana