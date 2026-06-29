Gloria Camila ha estado en el estreno de 'El verano se mueve' donde ha abordado el tema del documental de Rocío Jurado y las primeras reacciones de Amador Mohedano al primer capítulo de este, como otros muchos temas relacionados con esto.

Ion Aramendi ha preguntado a la hija de la cantante sobre si le afecta este documental, a lo que ella respondía: "Obviamente, de muchas maneras. Sobre todo por las circunstancias en las que está siendo todo y lo que se está creando. Yo que he hablado con mi tío Amador entiendo su dolor, es el que ha estado siempre con mi madre, ha decidido no estar, pero le duele que se le aparte de todo lo que ha vivido".

Gloria Camila reconoce que no ha visto todavía el documental de Rocío Jurado

Gloria reconocía no haber visto todavía el documental: "Es una decisión que todavía no he tomado, estoy viendo en qué momento lo hago y cómo me siento. Esto es algo que llevamos arrastrando mucho tiempo, es mi madre de la que se está hablando y es un documental en el que mi hermano, José Fernando y yo no hemos existido en ningún momento. A mí ni me han invitado a salir, pero no necesito participar para recordar a mi madre".