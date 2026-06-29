El gran final de 'Me robó mi vida': giros de guion y un desenlace agridulce

Me robó mi vida 29 junio 2026

Tan importante como saber contar una historia es saber terminarla y los espectadores de 'Me robó mi vida' pueden estar tranquilos, porque cierra todas las tramas

En cualquier serie el camino es importante, la forma en la que se nos cuenta la historia, cómo los personajes cambian, evolucionan y se adaptan a las circunstancias, verles recibir los golpes del destino es tan satisfactorio como poder presenciar junto a ellos cómo se recomponen, los aceptan y responden. Sin embargo, sin un buen final, todo lo que hemos visto puede quedar olvidado en un segundo. Esto lo hemos podido ver a lo largo del tiempo con muchas series. Durante sus temporadas consiguen que la audiencia se enganche a sus historias, se sienta identificada con los personajes y ame toda la serie… pero un mal final o un final que no se ajuste a las expectativas puede hacer que durante mucho tiempo eso sea lo único que se recuerde, haciendo que todo lo demás carezca de importancia, hasta que puede volver a apreciarse el proyecto en su conjunto, algo que no siempre pasa. Un buen final puede serlo todo o convertirse en el peor dolor de cabeza de los involucrados, por eso el capítulo final de 'Me robó mi vida' era uno de los más esperados. Los espectadores no tenían claro qué iban a encontrarse, si por fin los protagonistas obtendrían la justicia que tanto merecían o tendrían un final desgarrador que les deje con el corazón partido. Por fortuna, 'Me robó mi vida' quiso hacer justicia, no se olvidó de la acción trepidante y también tuvo un poco de tiempo para el amor, dejando a los espectadores más que satisfechos. 'Me robó mi vida': así fue su esperado final A pesar de que a lo largo de la serie se van conociendo a diferentes personajes, con sus propias inquietudes y metas, lo cierto es que desde el principio la historia gira en torno a las hermanas, por lo que los capítulos finales, si bien cierran todas las historias, se centran en lo que les sucede a Bahar y Efsun.

El gran final de 'Me robó mi vida'

Las vidas de las hermanas están relacionadas a lo largo de toda la serie, convertidas en enemigas, porque una quiso robarle a la otra la vida que le correspondía por herencia biológica y Bahar no dejó que así sucediera una vez que supo la verdad. Sin embargo, y por mucho que no puedan evitar tener puntos en común, sus caminos son muy diferentes y también lo son los finales que los responsables de la serie tenían preparados para ellas. La venganza de Kenan marca el desenlace de la serie, porque siempre ha intentado desquitarse con los Atahan, pero es en estos momentos finales cuando parece que por fin logrará su propósito. Siguiendo las órdenes de Kenan, Asım no tiene más remedio que acabar con Efsun para salvar a su familia, sin embargo, todo ha sido una trampa y pronto descubre que ha sido engañado y ella sigue viva. Decide entonces desarrollar un nuevo plan, secuestra a Efsun y Nuran y pone en manos de la familia la decisión de cuál de las dos vivirá y cuál morirá. Mientras que parece que los Atahan tienen bastante claro que sea Nuran quien se salve, Arda no parece estar de acuerdo, incapaz de abandonar a Efsun. Las cosas darán un giro inesperado cuando Kenan se encuentra de manera fortuita con un grupo de atracadores, que acaban con su vida sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo.

Kenan en el gran final de 'Me robó mi vida'

Finalmente, ambas mujeres son liberadas y parece que por fin la fortuna sonríe en los Atahan. Parece que ambas protagonistas tendrán su final feliz, pero, mientras Bahar y Ateş recuperan a su hija (Nuran), y dan la bienvenida a su segundo hijo, sintiendo que por fin pueden respirar aliviados, las cosas se tuercen para Efsun. Zeynep también tiene intenciones de vengarse y lo consigue al impedir la boda de Efsun y Arda, aunque no como ella esperaba. Parecía que la intención de la prima de Efsun era dispararle a ella para impedir que se case con el hombre que la tenía obsesionada, pero finalmente es Arda quien resulta herido y muere a causa de las lesiones. Una tragedia más en la vida de Efsun, que ve cómo la felicidad se le escapa de nuevo de entre los dedos.

Arda en el gran final de 'Me robó mi vida'