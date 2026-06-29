Natalia, exparticipante de 'Casados a primera vista', ha regresado a 'Amor... ¡O lo que surja!' para unirse al programa como soltera después de que Alberto, uno de los solteros, se fijase en ella cuando acudió a plató la semana pasada para dar su opinión del conflicto entre Laura, Lorenzo, Borja y Luciana.

Alberto ha explicado que tuvo un flechazo con Arantza, con la que ya ha tenido una piscina, pero que le llamó la atención Natalia y que es por eso que pidió conocerla, aunque ha confesado que ha notado que la madrileña no le ha mirado en su presentación y que tenía la vista fija en la grada.

Natalia, que ha recordado que lleva más de tres años soltera y que tiene un niño de casi cuatro años, ha expresado que le gustan mucho los ojos de Alberto, pero que su atención se posó desde el principio en otro soltero: "Desde el primer momento me fijé en Jorge".

La exparticipante de 'Casados a primera vista' ha explicado que, pese a su interés por Jorge, no quiere dar el paso de conocerlo porque sabe que ha tenido una cita con su amiga Luciana. "Y yo sí respeto", ha apostillado, en un claro dardo a Laura Ulldemolins: "Yo respeto como Laura debería haber respetado".

Anabel Pantoja le ha dicho que entiende que quiera respetar a su amiga, pero le ha recordado que ha venido al programa a encontrar el amor: "Tú no vienes a recoger las migas que Luciana no quiera, ¡tú tira para adelante y cuando te guste alguien pide cita!".

Ante el comentario de la 'Consejera del amor', Luciana ha querido dejar claro que está encantada con la presencia de su amiga en el programa: "Me encanta que esté aquí, de verdad que es una mujer 10, la tenéis que conocer, chicos, vale la pena; tiene carácter pero en la intimidad es un amor y a mí me lo ha demostrado siempre; yo no tengo ningún problema, conoce a Jorge". Natalia ha subrayado que no solo está interesada en Jorge y ha aceptado tener una cita con Alberto.

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