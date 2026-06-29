En el programa anterior de 'Amor... ¡O lo que surja!', Ari le expresó a sus pretendientes su enfado porque los había visto bailar con las pretendientes de Jordi y su deseo es que permanezcan sentados en su grada en los momentos del baile, sin establecer ningún contacto con sus vecinas de grada. Tras conocerse el enfado del Diamante del programa, dos pretendientas de Jordi, Miriam y Sofía, han contado en el backstage que eran los pretendientes los que se acercaban a ellas y que les habían escuchado comentar que les gustaría plantear al programa que hubiera cita entre entre pretendientes y pretendientas.

Sofía ha señalado directamente a Dylan, que le ha explicado a Ari que su intención era socializar como compañeros, pero le ha resaltado que entiende su punto de vista. Guillermo ha recalcado las palabras de su compañero y se ha dirigido a Miriam: "A ti creo que te ha gustado gente de este grupo y parece que igual estás celosa de Ari". A la pretendienta le han molestado mucho esas declaraciones y las ha desmentido rotundamente.

Alejandro se ha posicionado con Guillermo y ha explicado que Miriam lanza "muchas miraditas" para su grada y que le ha parecido "una traición" que haya hablado de ellos a sus espaldas. La pretendienta ha recibido el apoyo de una de sus compañeras, Sofía, que ha apostillado: "Yo creo que no fuisteis sinceros del todo porque algunos de vosotros habéis hablado con algunas de las pretendientas que se fueron".

Ari le ha pedido explicaciones a Guillermo al destaparse que fue él quien habló por Instagram con una de las pretendientas que descartó Jordi en el programa anterior. El pretendiente le ha asegurado que solo está interesado en conocerla a ella y que contestó a la expretendienta para desearle lo mejor. Carlos Lozano ha recordado que los pretendientes y las pretendientas no pueden mantener contacto entre ellos ni con sus Diamantes por mensaje directo a través de las redes sociales.

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