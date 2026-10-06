Horizonte 06 octubre 2026

El exlíder del PSOE madrileño ha apuntado en 'Horizonte' a Óscar Puente y Félix Bolaños como posibles sucesores de Sánchez y ha hablado de movimientos internos desde hace meses.

La posible sucesión de Pedro Sánchez ha irrumpido en la mesa de 'Horizonte' y lo ha hecho de la mano de Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, que ha señalado directamente a dos ministros del actual Gobierno como sus principales apuestas para una hipotética carrera por tomar el relevo del secretario general socialista: Óscar Puente y Félix Bolaños.

El debate partía de un asunto diferente. Los colaboradores, junto a Iker Jiménez y Carmen Porter, analizaban las encuestas de José Félix Tezanos y la fiabilidad de sus estimaciones cuando Gómez introducía "un matiz" en la conversación, algo que no estaba precisamente en las encuestas y era una pregunta con la que puso dos nombres encima de la mesa. "¿Quiénes han sido los dos ministros más activos desde el viernes con los medios de comunicación, filtrando y diciendo 'el lunes ahí con la actitud, eh…'?", planteaba. Él mismo daba inmediatamente al primero: Óscar Puente. Eduardo Inda completaba la pareja: Félix Bolaños. "¿Son tus dos apuestas?", reaccionaba Iker Jiménez. "Dos de tres", confirmaba Gómez. Gómez habla de "movimientos por la sucesión" El exdirigente socialista explicó entonces su interpretación de lo que estaría sucediendo internamente en el partido. Según Gómez, dentro del PSOE existiría desde hace meses la percepción de que se aproxima un cambio de etapa: "El clima de opinión en el PSOE desde hace ya meses es que esto es fin de ciclo y que es el ocaso".

Y, según su análisis, esa situación habría provocado ya movimientos pensando en el futuro del partido: "Han empezado los movimientos por la sucesión", afirmaba y volvía a colocar el nombre de los dos ministros: "En la sucesión están Óscar Puente y Félix Bolaños trabajando hace tiempo". Ketty Garat introducía entonces otro nombre, el de Óscar López, pero Tomás Gómez establecía una diferencia. A su juicio, los movimientos del ministro para la Transformación Digital responderían a otra batalla política: la de Madrid y su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso. "Tienen más que intereses en que Pedro Sánchez pierda" Pero Gómez fue todavía más allá en su análisis. El que fuera líder de los socialistas madrileños consideraba que Puente y Bolaños habrían visto en el actual escenario político una oportunidad ante una eventual sucesión de Sánchez. "Han visto que era un momento oportuno para que no quede el PSOE con menos de 100 diputados en un proceso electoral", señalaba antes de introducir otro de los frentes que, según él, condicionan los movimientos dentro de la izquierda: "la guerra de Sol", en referencia a "quién se queda con ese electorado de izquierda si lo sigue manteniendo Pedro Sánchez".