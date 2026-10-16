Luciana Tamagni ha decidido romper su silencio después de que saliese a la luz que ha tenido una conversación con Borja y ha desvelado todos los detalles. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta todo lo que el sevillano le confesó en la llamada que le hizo tras romper con Laura Ulldemolins . La influencer no esconde nada y lo desvela, en exclusiva, para ‘Todo llega’ , ya disponible en Mediaset Infinity.

“No iba a contar lo que había sucedido, pero dado que Laura ha decidido sacarlo, no le importará que hable”, comienza anunciando la creadora de contenido. Luciana asegura que ella se encontraba “en el coche” cuando recibió la llamada de “un número desconocido”. A pesar de que ella quiso “tener contacto cero” y que fue algo que le “pilló totalmente desprevenida”, decidió darle una oportunidad a esta conversación.

Borja le cuenta a Luciana toda la verdad sobre su relación con Laura

Sin embargo, el exparticipante de ‘Casados a primera vista’ ha querido sincerarse con Luciana sobre las vivencias que ha tenido durante estos meses y cuenta toda la verdad sobre su relación con Laura Ulldemolins. Según la de mallorca, el sevillano ha admitido “haber sido partícipe de situaciones que le han generado malestar”.

El empresario señala directamente a su expareja y asegura que quería “sacar contenido para su canal”. Además, explica que sentía que su relación “era como un reality” y que le “afectaba muchísimo estar pendiente de una cámara”.

Las disculpas de Borja a Luciana tras todo lo que ha pasado entre ellos

A lo largo de esta llamada telefónica, el sevillano se abrió en canal con ella y no dudó en pedirle perdón por todo lo que había sucedido entre ellos: “Que yo no me merecía lo que había pasado ni el sufrimiento que había tenido”. A pesar de estas palabras, la influencer asegura que le parecieron “vagas” y que no le dejó explicarse.

Además, Luciana Tamagni confiesa si se cree las palabras de Borja y también revela la petición que le ha hecho. ¿Tiene pensado retomar el contacto con él después de este acercamiento? ¡Dale al play y descubre la respuesta, en Mediaset Infinity!

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