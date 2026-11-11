Luciana sufrió una enfermedad por la que estuvo a punto de morir: “Sobreviví”

Luciana cree que su abuelo paterno es una especie de ángel de la guarda. Y es que, aunque no le conoció, cree que le protege desde allá donde esté porque cuando tuvo tres años sufrió una enfermedad que a punto estuvo de costarle la vida.

La enfermedad que sufrió Luciana

Sufrió síndrome urémico hemolítico, provocado por una bacteria. Hubo un brote de esta enfermedad en Argentina a raíz de la contaminación de algo como aguas o carne, no está claro y muchos niños murieron por esta enfermedad.

“No sabían si iba a sobrevivir”, comentaba Luciana y añadía: “Mi madre estuvo orando mucho por mí pidiéndole a la gente que orase”. La pequeña logró superar la enfermedad gracias a que la medicación empezó a hacer efecto: “Me hicieron transfusiones de plaquetas y de hematíes”.

Tenía unos cuatro años cuando salió de la enfermedad pero pasó mucho tiempo de médicos y revisiones porque no estaba curada al 100%: “Mi madre siempre me ha protegido mucho porque he sido su niña milagro”.

Y es que su llegada ya fue accidentada porque, durante el embarazo, sufrió desprendimiento de placenta, con lo que tuvo que hacer reposo.

Pero hay algo más y es que, más o menos a los diez u once años, le detectaron una enfermad crónica degenerativa que pudo venir a raíz de lo que le pasó en la infancia. Por ello, tiene medicación a diario y empatizó tanto con los sanitarios que ha elegido ser enfermera.