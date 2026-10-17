Luciana Tamagni no ha podido quedarse callada después de ser testigo de una impactante noticia que ha decidido compartir con sus seguidores, a través de ‘Todo llega’ . La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ destapa que Borja y Laura han vuelto y carga contra ellos . La influencer lo cuenta todo y no se deja ningún detalle. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo , en Mediaset Infinity!

Hace tan solo una semana, Laura Ulldemolins anunciaba que Borja y ella habían decidido tomar caminos separados y que estaba atravesando un complicado momento de su vida. Sin embargo, Luciana, que ha estado de viaje en Sevilla, confirma que se han reconciliado y que ha podido verlo con sus propios ojos: “Me los encontré de la mano paseando por Sevilla”.

La creadora de contenido, que ha desvelado todas las confesiones que Borja le hizo sobre su relación con la catalana, asegura que los ha visto juntos y añade el testimonio de dos personas más que le han dado detalles sobre su romance: “Les ha salido mal la jugarreta”.

La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ no entiende la “necesidad de llamar y de remover las cosas” y desvela que Borja le contó que ha tenido “que ir al psicólogo por su ex” y que su “familia no se lleva bien con ella”. Además, la creadora de contenido le manda un mensaje a la pareja muy directo y no se corta nada. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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