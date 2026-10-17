Mati Prats se suma a la petición del Real Madrid y pide la dimisión de Javier Tebas: "Ha llegado el momento de dejarlo"

El presentador ha considerado inaceptables las palabras del abogado en sus redes sociales sobre la presión madridista a través de su canal de televisión. Por ello, le insta a dimitir y dar inicio a una nueva etapa en LALIGA tras llevar ya más de una década al frente del organismo, tal y como puedes comprobar en el vídeo que acompaña la noticia.

El Real Madrid y LALIGA llevan ya varios años de batalla dialéctica que vivió un nuevo capítulo este viernes, cuando Javier Tebas comparó los métodos de "propaganda" madridistas con los de la "Alemania nazi" . A esto le siguió la petición del club blanco de la "dimisión inmediata" del presidente de la patronal, al que se ha sumado Mati Prats en su editorial de este sábado en ElDesmarque de Cuatro.

“Me parece que en España la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de la democracia, tiene unos márgenes anchísimos, extensísimos, pero en ningún caso incluye nunca una referencia al nazismo y a Goebbels en relación con un club español de LALIGA . Además, dicho por el propio presidente de la Liga, pues hay doble responsabilidad”, defendió Uribes

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, manifestó que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, debería pedir disculpas al Real Madrid después de comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, lo que calificó como “terrible”.

Uribes realizó dichas declaraciones a EFE en la segunda edición del torneo de fútbol 8 Tornem! (¡Volvemos!, en castellano) organizado por la Agencia EFE y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) para conmemorar el segundo aniversario de la DANA y la posterior recuperación del fútbol valenciano en el campo de fútbol Ciudad del Ocio y del Deporte de Manises.

“Me parece que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sentido de la responsabilidad, es una desproporción tan grande que yo creo que el señor Tebas debería pedir disculpas al Real Madrid y, digamos, en ningún caso, la crítica siempre es posible, pero en ningún caso utilizar ese tipo de comparaciones, que son terribles, apelan y aluden probablemente a uno de los periodos de la historia reciente del mundo y de Europa más negros”, explicó.

“Y hacer una referencia a un club que pertenece a LALIGA y que además es un club que va por el mundo y que representa al fútbol español muchas veces, tantas veces como tantos otros, me parece que es absolutamente inaceptable”, reiteró.

El presidente del CSD confirmó que ha encargado al régimen jurídico que estudie si puede haber o no algún tipo de responsabilidad disciplinaria. “Esa es otra cuestión que se dirá por parte de los servicios jurídicos, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del sentido común es inaceptable la comparación que ha hecho el señor Tebas y yo le pido que rectifique y que pida perdón al Real Madrid”, comentó.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Tebas justificó dicha comparación porque el canal oficial del club blanco ofrece a su juicio contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo”.

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