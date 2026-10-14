Manu Carreño alucina con los números de Lamine Yamal en este inicio de temporada: "Madre mía"

" Hay cosas que no se miden con números , que son las sensaciones, lo que provoca con un balón en los pies , lo que hace y lo que provoca en los rivales, que muchas veces le colocan a tres o hasta cuatro para intentar pararlo. Y es que si algo tiene Lamine cuando juega es que se divierte y, seas del equipo que seas, nos divierte a todos ", agregó el presentador, totalmente rendido a lo que está consiguiendo el internacional español en este arranque de temporada.

" Madre mía, cómo está Lamine Yamal. Lleva jugados entre la Selección y el Barça 14 partidos, ha marcado 12 goles y ha dado 10 asistencias. Estamos en octubre . 12 goles, 10 asistencias en 14 partidos", ha comentado este miércoles Manu Carreño en su editorial de ElDesmarque, dedicado a la estrella azulgrana.

Lamine Yamal sigue en un estado de forma pletórico. El extremo volvió a liderar al FC Barcelona en su visita al Galatasaray , en un partido que se complicó en los primeros instantes pero que acabó en goleada azulgrana. No marcó ningún gol, pero repartió dos asistencias y volvió a ser el líder ofensivo que se le demanda a un campeón, más aún ante una ausencia reseñable como la de Raphinha.

Lamine Yamal, héroe ante el Galatasaray

El Barcelona sumó este martes su décima victoria en diez tantos partidos oficiales. De nuevo, con una goleada, esta vez a domicilio en la segunda jornada de la Champions League y ante el Galatasaray, que fue incapaz de frenar el genio de Lamine Yamal, quien lideró el recital azulgrana en la segunda parte.

El Barça dominó con claridad hasta el 1-0, ante un equipo otomano valiente que apretaba arriba y buscaba la portería de Joan García en cuanto recuperaba el balón, pero sin el fútbol suficiente para fabricar ocasiones claras de gol. Parecía que el partido se encontraba donde querían, pero una jugada de Rafael Leao acabó con el remate seco de Batrakov, que llegaba desde la segunda línea para enviar el balón al fondo de la red después de tocar en Cancelo y dejar a Joan García sin capacidad de reacción.

Pedri pedía calma a sus compañeros mientras se ponía al mando de las operaciones en la medular y el Barça se rehacía recuperando su idilio con el balón tras una larga posesión que acababa con el tanto del empate. El origen de la jugada fue una falta en la frontal a Lamine Yamal que el árbitro no pitó, pero Olmo recuperó el esférico, Gordon que salía del fuera de juego la dejó pasar para habilitar la llegada de Cancelo y este cruzó al palo largo sobre la salida de Çakir en el 43'.

Tras el descanso, el Barcelona fue un vendaval alumbrado por el genio de Lamine. El '10' se sacó un centro al segundo palo que Gordon remató fuera y otro en la jugada siguiente que Fermín, esta vez sí, cabeceó a gol. Y tres minutos después regalaba a Gordon el tercero tras superar a Eren Elmali con un amago de rabona sobre la línea de fondo. Espectacular

El extremo azulgrana prosiguió con su particular exhibición de Balón de Oro en Estambul, con toda suerte de regates y pases que prácticamente eran medio gol, como el que acabó con el 1-4, obra del recién ingresado a Adeyemi, quien aprovechó un mal control de Gabriel Jesus para batir a Çakir a 25 minutos para el final, cerrando un encuentro que se había complicado en la primera mitad.