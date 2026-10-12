Manu Carreño responde a Joan Laporta: "Ahora se va a medir de verdad la fortaleza de este Barça"

Manu Carreño lanza una advertencia a Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona ha asegurado este martes, en la previa del partido ante el Galatasaray, que el cuadro blaugrana es "el que mejor juega al fútbol en Europa y, por supuesto, en el mundo". Los resultados le avalan, pues de momento ha logrado nueve triunfos en nueve partidos, pero el calendario que se le avecina en las próximas dos semanas se antoja fundamental para medir hasta dónde pueden llegar los de Hansi Flick.

"Ya lo decíamos ayer, nunca había empezado en la historia tan bien el Barça. Nueve partidos, nueve victorias, ocho de Liga y uno en Champions. Ha dicho hace unos minutos en Estambul Joan Laporta que es el equipo que mejor juega al fútbol en Europa y, por supuesto, en el mundo", ha arrancado Carreño en su editorial de este martes por la tarde.

Un editorial en el que, eso sí, ha lanzado su advertencia: "Pero atentos a lo que le viene el Barça en los próximos días. El sábado visitan el estadio de Betis, en La Cartuja. Después, en Champions, tienen que visitar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y para culminar estas etapas de montaña, al Real Madrid en el Camp Nou. Así que ahora es donde se va a medir de verdad la fortaleza de este Barça. Y para empezar esta prueba de fuego, hoy en Estambul, contra el Galatasaray".