Manu Carreño responde a Joan Laporta: "Ahora se va a medir de verdad la fortaleza de este Barça"

Manu Carreño lanza una advertencia a Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona ha asegurado este martes, en la previa del partido ante el Galatasaray, que el cuadro blaugrana es "el que mejor juega al fútbol en Europa y, por supuesto, en el mundo". Los resultados le avalan, pues de momento ha logrado nueve triunfos en nueve partidos, pero el calendario que se le avecina en las próximas dos semanas se antoja fundamental para medir hasta dónde pueden llegar los de Hansi Flick.
"Ya lo decíamos ayer, nunca había empezado en la historia tan bien el Barça. Nueve partidos, nueve victorias, ocho de Liga y uno en Champions. Ha dicho hace unos minutos en Estambul Joan Laporta que es el equipo que mejor juega al fútbol en Europa y, por supuesto, en el mundo", ha arrancado Carreño en su editorial de este martes por la tarde.
Un editorial en el que, eso sí, ha lanzado su advertencia: "Pero atentos a lo que le viene el Barça en los próximos días. El sábado visitan el estadio de Betis, en La Cartuja. Después, en Champions, tienen que visitar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y para culminar estas etapas de montaña, al Real Madrid en el Camp Nou. Así que ahora es donde se va a medir de verdad la fortaleza de este Barça. Y para empezar esta prueba de fuego, hoy en Estambul, contra el Galatasaray".
Hasta la fecha, el equipo de Hansi Flick cuenta todos sus partidos por victorias: nueve de nueve. Un pleno de triunfos que le permite ser líder de LaLiga EA Sports con cierta solvencia sobre el segundo clasificado, mientras que el Real Madrid ocupa la cuarta plaza y está a 6 puntos de distancia. En la Champions, de momento, sólo se ha disputado un partido, que acabó con goleada por 5-1 ante el Feyenoord, lo que le permite también ocupar las primeras plazas de la clasificación.
Pero el calendario más duro del equipo azulgrana empieza justo ahora. Para empezar, con tres partidos consecutivos a domicilio que arrancan este mismo martes en Estambul, donde se medirán al Galatasaray. Si bien es cierto que los turcos no son uno de los rivales más temibles, hay que reseñar que se hacen especialmente fuertes en su casa y que han firmado varios futbolistas de renombre durante las últimas ventanas de fichajes, por lo que será una buena prueba para arrancar.
Tras jugar en Estambul, el sábado que viene deberán hacerlo en Sevilla. Visitarán al Real Betis en La Cartuja, uno de los estadios donde el Real Madrid ya ha perdido temporada. Pero es que cuatro días después tendrán que desplazarse a París para jugar ante el PSG, el actual campeón de la Champions League y, de nuevo, uno de los grandes favoritos a revalidar el título. El maratón acabará la próxima semana recibiendo al Real Madrid en el Clásico del Camp Nou, en un duelo que ya se antoja clave en la lucha por el título liguero.