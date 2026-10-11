Mati Prats señala a José Mourinho tras su plantón a la prensa: "No ha aportado nada y encima ya ni siquiera da la cara"

ElDesmarque de Cuatro 11 octubre 2026

El editorial de Mati Prats en ElDesmarque de Cuatro criticando a Mourinho por no hablar ante la prensa.

El Real Madrid-Villarreal finalizó 1-0 para el conjunto local en el Santiago Bernabéu en un duelo decidido por el gol de Yan Diomande y que estuvo cargado de tensión, sobre todo por la jugada en la que Vinicius vio cómo se anulaba su gol por un tirón de pelos a Nathan Saliba por el que terminaría expulsado vía VAR. Esto terminó de encender a José Mourinho, que ni siquiera salió a sala de prensa en el estadio de Chamartín tras el encuentro, lo que le ha valido la reprimenda de Mati Prats en ElDesmarque de Cuatro. El presentador, en su editorial de este domingo, ha cargado contra el entrenador portugués por su "victimismo" al achacar a los árbitros todos los males del conjunto madridista en esta campaña. Ante un equipo que no juega a nada, Mati Prats culpa por ello al luso y no haber cambiado nada desde su llegada el pasado verano con respecto a las dos campañas anteriores sin títulos a final de año para el cuadro merengue.

El gran enfado de José Mourinho durante el Real Madrid-Villarreal José Mourinho se asentó de sala de prensa para evitar una rajada que le hubiese costado una dura sanción mirando ya al calendario que tiene el Real Madrid por delante. Los blancos recibirán al Sevilla en el Santiago Bernabéu el próximo domingo y, la semana siguiente, visitarán el Camp Nou para disputar el primer Clásico de la temporada, por lo que The Special One no se la quiso jugar. Una medida de presión después de acabar muy enfadado con el arbitraje de Díaz de Mera en un choque en el que ya estuvo protestando continuamente por varias jugadas hasta el culmen de la roja a Vinicius. El futbolista brasileño anotó un gol tras un carrerón de Bellingham e incluso Mou corrió para abrazarse a él pero la jugada quedó anulada por un tirón de pelos del propio 7 madridista a Nathan Saliba que está considerado como "agresión" por el reglamento. Una jugada por la que Vini se perderá con casi toda seguridad el Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou ante los dos choques de sanción estipulados en este tipo de acciones. El Real Madrid terminó el encuentro, además de con la roja directa a Vinícius, con cinco jugadores amonestados: Bellingham, en la primera mitad, y Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Mbappé, en la segunda, los dos últimos por perder el tiempo en el tramo final del partido. Además, el mismo Mourinho también vio la amarilla.

Mourinho protesta durante el Real Madrid-Villarreal.