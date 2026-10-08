Manu Carreño señala a LaLiga por el fichaje de Carvajal por el Getafe: "¿Es mejor que se marche a Arabia?"

Dani Carvajal se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de los últimos días. Con el mercado de fichajes cerrado, el lateral es libre de firmar por cualquier club con la carta de libertad, ya que está sin equipo desde que el pasado mes de mayo anunciara su salida del Real Madrid, el club donde ha pasado buena parte de su carrera y que le ha llevado a alcanzar sus mayores éxitos.

En ese contexto, el Getafe CF había aparecido como una opción más que probable para el lateral. Ángel Torres llegó a confirmar ante los medios que había pasado reconocimiento médico con el club y que le esperaban en las oficinas, pero que todo estaba pendiente de la validación de LaLiga en términos de Fair Play. Y esa validación nunca ha llegado.

"Parecía que estaba hecho el fichaje de Carvajal por el Getafe, pero de momento está en stand-by. Había acuerdo entre el futbolista y el club, pero LaLiga dice que stop, que no se puede validar por ahora ese fichaje. Pero habría que saber por qué", se pregunta Manu Carreño en los primeros minutos de ElDesmarque de este jueves por la tarde.

El presentador, en este sentido, señala a la patronal por sus reglas respecto al Fair Play: "Dicen que no se cree que un futbolista que el año pasado ganaba alrededor de 10 millones en el Real Madrid pase a ganar cerca de medio millón en el Getafe. ¿Hay sospechas de que se le pueda dar más dinero por otra forma o por otro camino? Deberían ser más transparentes en la Liga y además de sospechar o de no creérselo, explicar por qué un jugador que ganaba esa cantidad no puede pasar a ganar bastante menos en otro club donde él ha elegido jugar".

A su vez, Carreño lanza una pregunta dirigida al organismo presidido por Javier Tebas: "¿O es mejor que en vez de en LaLiga se marche, por ejemplo, a Arabia?".