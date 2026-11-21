El presentador de ElDesmarque de Cuatro , en su editorial de este sábado, ha señalado al manacorí como el sucesor del actual presidente madridista después del baño de masas del que ha gozado delante de todo el madridismo. El fichaje estrella de Florentino esta vez no ha sido Kylian Mbappé ni ningún otro futbolista, sino un Rafa Nadal que podría reemplazarle cuando el empresario madrileño decida dar un paso al lado.

La Asamblea de socios del Real Madrid 2026 ha estado marcada por el nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva de la entidad madridista entre una amplia ovación de los allí presentes. El balear siempre ha hecho gala de su madridismo dentro de una trayectoria que le ha encumbrado como leyenda del deporte español y mundial y Florentino Pérez ya prepara el futuro tal y como ha adelantado Mati Prats.

Igual que el 30 de abril de 2022, con el Bernabéu en pie para aplaudirle al hacer el saque de honor en un partido de Liga contra el Espanyol, en reconocimiento a los 21 títulos de Grand Slam que había ganado entonces, el madridismo volvió a rendirle tributo. Hoy de forma distinta y como su nuevo directivo.

Rafa Nadal recibió este sábado la ovación más sonora y el recibimiento más cálido de los socios del Real Madrid , cuando el presidente, Florentino Pérez, le invitó a sentarse a su derecha en la mesa presidencial de la Asamblea y cuando los compromisarios aprobaron su incorporación a la junta directiva.

Con americana azul, camisa blanca, corbata y una gran sonrisa, Nadal apareció en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid poco antes de las 10 de la mañana, junto al presidente de honor del club, José Martínez "Pirri", y ambos se situaron en la primera fila, entre el aplauso de los presentes.

La ovación se prolongó cuando Pérez mencionó su nombre nada más dar por comenzada la sesión, para recordar su condición de socio de honor del club para asistir y el deseo de que se sume a la directiva, a cuyos miembros estrechó la mano uno a uno antes de sentarse a la derecha de Florentino Pérez.

El mejor deportista español de la historia, socio de honor desde el año 2011, ahora número 67.778, es ya parte de la junta que preside Florentino Pérez desde su reelección el pasado 7 de junio y mayor referente aún del madridismo.

El pasado día 4 el club anunció la decisión de su directiva de sumar al balear como gran activo y someter a votación de los compromisarios una propuesta que hubo que votar para ser refrendada y que recibió el respaldo de 1.704 votos, 5 abstenciones y 4 en contra.

"Es mucho más que la llegada de una personalidad extraordinaria, significa que una de las grandes leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid. Esta es tu casa. Estoy seguro de que en esta nueva responsabilidad seguiremos compartiendo muchos momentos", aseguró el presidente.

Emocionado, Nadal, dijo asumir su responsabilidad "con total humildad y la máxima ilusión de poder aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club el mejor del mundo". "Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito", fueron sus primeras palabras como directivo blanco.

El balear anunció su adiós a las pistas el 10 de octubre de 2024, con 38 años y con un currículum difícilmente inigualable. 92 títulos, 22 de ellos del Grand Slam, dos medallas olímpicas, una individual y otra en dobles forjan una carrera de 22 años en la cima, condicionada en su tramo final por las lesiones que precipitaron su adiós.

Durante su larga etapa como presidente, Florentino Pérez ha repetido que su obligación es traer a los mejores del mundo. Ha cumplido esa máxima con Nadal, que al despedirse del tenis dijo que "en esta vida todo tiene un principio y un final". El principio de su nueva etapa en un deporte que ama, el fútbol, acaba de empezar. Su nombre ya se ha mencionado como futuro presidente del Real Madrid.

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