ElDesmarque de Cuatro 22 noviembre 2026

Los elogios de Mati Prats a Marc Márquez tras proclamarse campeón del mundo.

El Gran Premio de Portimao ha certificado que Marc Márquez es de nuevo campeón del mundo conquistando su 10º entorchado y el octavo en MotoGP para seguir ampliando su leyenda. Esto lo ha reivindicado Mati Prats en su editorial en ElDesmarque de Cuatro colocándole entre los mejores deportistas españoles de la historia por méritos propios. El de Cervera se encuentra en una lista de privilegiados que también ocupan Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso tras una espectacular trayectoria que no tiene fin, tal y como ha demostrado en este 2026. Marc ha completado la mayor remontada en la historia de MotoGP para terminar coronándose en el Circuito del Algarve este domingo a falta de una carrera.

Marc Márquez, emocionado por volver a ser campeón del mundo El español Marc Márquez, que logró este domingo su décimo título de campeón del mundo y el octavo en MotoGP en el Gran Premio de Portugal, dijo que ha conseguido cerrar "un año de adaptación". "Normalmente los de adaptación son los primeros, pero ha sido un año donde me he podido ir adaptando a todas las circunstancias", señaló en rueda de prensa, y añadió: "Ha sido un año donde no creía, y lo decía honestamente, que lo veía muy complicado". "El quirófano, no me encontraba bien, el instinto no trabajaba, no era igual de eficaz que en toda mi carrera deportiva", destacó el campeón. "He sabido trabajar mentalmente para suplir las cosas o adaptarme a lo que me he ido encontrando y creo que es un título para mis aficionados y por la gente que ha creído en mí", apostilló. "Lo dije y lo vuelvo a repetir, aunque parece que saque mérito, pero no me cambia la vida este título, sí que tenía muchas ganas de conseguirlo para que todos mis aficionados puedan decir en cualquier conversación cuando haya sobremesa estas navidades", señaló Marc Márquez. "El (título mundial) del año pasado para mí tuvo más mérito", subrayó, pues para él fue "una apuesta personal" desde 2023, cuando decidió dejar el equipo oficial de Honda para irse a la escudería privada Gresini y "hacerlo el año pasado y este año tiene un valor inalcanzable".

Marc Márquez celebra el Mundial de MotoGP 2026.