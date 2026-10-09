ElDesmarque de Cuatro 09 octubre 2026

El detalle que destaca Manu Carreño de la actitud de José Mourinho con respecto a Kylian Mbappé en el Real Madrid.

El principal protagonista de la actualidad del Real Madrid durante el parón de selecciones que acaba de terminar ha sido Kylian Mbappé después de la lesión sufrida en el Turquía-Francia y por las críticas al jugador por sus salidas nocturnas o en bicicleta durante su teórico tiempo de recuperación. José Mourinho ha dado la cara por su futbolista y ha criticado a la prensa por señalar al jugador francés pero Manu Carreño ha apuntado contra el técnico portugués. En su editorial de ElDesmarque de Cuatro, el presentador ha criticado que el entrenador madridista dispare contra los periodistas por, supuestamente, poner al público del Santiago Bernabéu en contra de sus propios jugadores. Además, recuerda que, de momento, no ha cambiado las actuaciones de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa a la hora de tratar al futbolista galo ante sus comportamientos, al menos de puertas para fuera.

La defensa de Mourinho a Mbappé Y todo esto, después de que en sala de prensa este viernes Mourinho defendiera públicamente a Mbappé: "Para mí un jugador es 24 horas al día. Ya lo he dicho y lo mantengo. Algo importante, negativo, que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Defiendo siempre que un jugador de fútbol será siempre un ser humano, un hombre capaz de equivocarse aquí y allá, pero tener siempre el sentido de la responsabilidad. Mbappé ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a un médico externo porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Coincidencia total entre el diagnóstico del Madrid y el del médico externo. Plan de recuperación que vosotros no tenéis que saber al detalle y después entramos en el campo de la búsqueda por problemas".

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