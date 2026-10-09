El principal protagonista de la actualidad del Real Madrid durante el parón de selecciones que acaba de terminar ha sido Kylian Mbappé después de la lesión sufrida en el Turquía-Francia y por las críticas al jugador por sus salidas nocturnas o en bicicleta durante su teórico tiempo de recuperación. José Mourinho ha dado la cara por su futbolista y ha criticado a la prensa por señalar al jugador francés pero Manu Carreño ha apuntado contra el técnico portugués.
En su editorial de ElDesmarque de Cuatro, el presentador ha criticado que el entrenador madridista dispare contra los periodistas por, supuestamente, poner al público del Santiago Bernabéu en contra de sus propios jugadores. Además, recuerda que, de momento, no ha cambiado las actuaciones de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa a la hora de tratar al futbolista galo ante sus comportamientos, al menos de puertas para fuera.
Y todo esto, después de que en sala de prensa este viernes Mourinho defendiera públicamente a Mbappé: "Para mí un jugador es 24 horas al día. Ya lo he dicho y lo mantengo. Algo importante, negativo, que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Defiendo siempre que un jugador de fútbol será siempre un ser humano, un hombre capaz de equivocarse aquí y allá, pero tener siempre el sentido de la responsabilidad. Mbappé ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a un médico externo porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Coincidencia total entre el diagnóstico del Madrid y el del médico externo. Plan de recuperación que vosotros no tenéis que saber al detalle y después entramos en el campo de la búsqueda por problemas".
"No ha sido suficiente para vosotros los problemas que hemos tenido en el fútbol en general. Era una discoteca transformada para la semana de la moda en París, después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas donde cada casa tiene un par de bicis para ir a la zona central de restaurantes y zonas comunes, un hotel de tranquilidad. Después llegamos a casos menores del pobre Huijsen, que estaba parado delante de la casa de Pitarch antes de él ir a su casa. Estaba mandando un sms y pasó a ser un criminal que estaba en la autopista a 200 kilómetros por hora mandando un sms. Ridículos. Queréis una historia, o los la busco. Es la primera vez en 10 años que el Madrid llega a principios de octubre sin un jugador lesionado, los que están vienen de la temporada pasada", respondió The Special One.
La respuesta del público del Santiago Bernabéu llegará este sábado en el partido del Real Madrid ante el Villarreal con el que el club madridista regresará a la acción en LALIGA EA Sports después de la ventana internacional. Ahí llegará el plebiscito de la afición merengue con respecto a un Kylian Mbappé cuyos comportamientos extrafutbolísticos están enfadando a más de uno a la espera de ver cómo responde el jugador sobre el terreno de juego.