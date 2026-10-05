La reflexión de Manu Carreño tras el polémico paseo de Mbappé en bicicleta en plena lesión

Manu Carreño señala a Kylian Mbappé. El francés se ha visto envuelto en una nueva polémica que, una vez más, parece totalmente innecesaria. Hace dos semanas se marchó con su selección para disputar estos cuatro primeros partidos de la nueva edición de la Nations League, pero dejó la concentración después de jugar sólo los primeros 60 minutos del primer partido y marcar un gol.

El Real Madrid confirmó un día después que sufría una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". Es decir, lo justo para no jugar más con Francia pero, al menos a priori, no tener demasiados problemas a la hora de estar disponible para el regreso liguero el próximo 10 de octubre ante el Villarreal. Durante esos días en la concentración, eso sí, le dio tiempo a conceder numerosas entrevistas solicitando el Balón de Oro para sí mismo.

No contento con ello, a Mbappé se le vio de fiesta con su pareja, Ester Expósito, el pasado miércoles por la noche en París. Llevaba dos días sin acudir a Valdebebas de cara a la recuperación de su lesión, algo que no gustó demasiado a la hinchada. Por si fuera poco, el sábado subió un vídeo montando en bicicleta... justo diez días después de que José Mourinho dijera en una entrevista, literalmente, que "un futbolista no puede andar en bicicleta" por los riesgos que ello conlleva a nivel físico. Y en su caso, además, lesionado. Para más inri, el delantero ha aterrizado este lunes en Madrid a la misma hora a la que sus compañeros entrenaban a unos metros, en Valdebebas, con vistas al duelo ante el Villarreal.