Manu Carreño dedicó su editorial de ElDesmarque Cuatro este martes a Carlos Alcaraz. El tenista murciano se proclamó campeón de las ATP Finals 2026 en Turín venciendo a Alexander Zverev. Una victoria que le sitúa como el actual número 3 del mundo a apenas 350 puntos de Jannk Sinner . En este sentido, el presentador ha querido destacar la figura de 'Carlitos' por su resiliencia y capacidad para recuperarse de manera impresionante de una lesión importante.

"Lo decíamos ayer, tiene ya los cuatro Grand Slam y además acaba de ganar en Turín el torneo de maestros. Pero más allá de los títulos que sigue sumando Carlos Alcaraz, se va a cumplir un año desde que rompió en diciembre del 25 con Ferrero y ha empezado este año 2026 lesión al margen, demostrando que tiene margen de mejora", introducía Manu Carreño.

En este sentido, el presentador cree que Carlos Alcaraz ha madurado mucho a la hora de jugar, haciendo un tenis mucho más serio y mejorando de manera individual varios de los gestos técnicos más importantes en el tenis, así como su faceta mental: "Porque se le ha visto que ha trabajado para tener un mejor saque, un mejor revés, una mejor gestión de los partidos. Ya no busca solo el highlight y el golpe ganador, sino que se le nota también una madurez en definitiva", expresa.

De este modo, Manu Carreño incita a estar muy atentos a la Copa Davis, a la que acudirá como parte de la selección española: "Es un mejor tenista en este año, y se le ha notado a Carlos Alcaraz. Así que ahora, con todo esto encima de la mesa y con el hambre de títulos que tiene, a por la Davis, porque ya está en Bolonia. Empezamos", introduce el presentador, dando paso al resto del programa.

La resiliencia de Carlos Alcaraz para sobreponerse a una grave lesión