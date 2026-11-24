Manu Carreño dedicó su editorial de ElDesmarque Cuatro este martes a Carlos Alcaraz. El tenista murciano se proclamó campeón de las ATP Finals 2026 en Turín venciendo a Alexander Zverev. Una victoria que le sitúa como el actual número 3 del mundo a apenas 350 puntos de Jannk Sinner. En este sentido, el presentador ha querido destacar la figura de 'Carlitos' por su resiliencia y capacidad para recuperarse de manera impresionante de una lesión importante.
"Lo decíamos ayer, tiene ya los cuatro Grand Slam y además acaba de ganar en Turín el torneo de maestros. Pero más allá de los títulos que sigue sumando Carlos Alcaraz, se va a cumplir un año desde que rompió en diciembre del 25 con Ferrero y ha empezado este año 2026 lesión al margen, demostrando que tiene margen de mejora", introducía Manu Carreño.
En este sentido, el presentador cree que Carlos Alcaraz ha madurado mucho a la hora de jugar, haciendo un tenis mucho más serio y mejorando de manera individual varios de los gestos técnicos más importantes en el tenis, así como su faceta mental: "Porque se le ha visto que ha trabajado para tener un mejor saque, un mejor revés, una mejor gestión de los partidos. Ya no busca solo el highlight y el golpe ganador, sino que se le nota también una madurez en definitiva", expresa.
De este modo, Manu Carreño incita a estar muy atentos a la Copa Davis, a la que acudirá como parte de la selección española: "Es un mejor tenista en este año, y se le ha notado a Carlos Alcaraz. Así que ahora, con todo esto encima de la mesa y con el hambre de títulos que tiene, a por la Davis, porque ya está en Bolonia. Empezamos", introduce el presentador, dando paso al resto del programa.
La temporada de Alcaraz comenzó de la mejor manera posible. El murciano conquistó el Open de Australia en febrero, convirtiéndose con 22 años en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam de carrera, después de haber ganado los cuatro grandes. También levantó el título en Doha y alcanzó la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde cayó ante Jannik Sinner. Sin embargo, cuando atravesaba uno de sus mejores momentos, sufrió una lesión en la muñeca derecha durante el torneo de Barcelona, en abril. Las molestias terminaron siendo mucho más importantes de lo esperado y le obligaron a renunciar a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon, entre otros torneos.
Más de cuatro meses después, Alcaraz regresó a las pistas en el US Open, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer frente a Ben Shelton. Lejos de acusar la larga inactividad, el español encontró rápidamente su mejor versión y protagonizó un espectacular tramo final de temporada. Conquistó los torneos de Tokio, Viena y París antes de poner el broche de oro en Turín, donde se impuso a Zverev para levantar sus primeras ATP Finals. Seis títulos durante 2026 y una demostración de carácter que cobra todavía más valor después de una temporada marcada por los cambios en su equipo técnico y los problemas físicos.