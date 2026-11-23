"Rara es la jornada en la que no encontramos jugadas polémicas en los partidos del Madrid y de Barça. Generalmente, la mayoría de ocasiones favorecen al Madrid o al Barça ", comenzó diciendo Carreño en su editorial de este lunes.

Manu Carreño , cansado de las quejas arbitrales del Real Madrid y del FC Barcelona . El presentador de ElDesmarque ha pedido a los dos clubes que dejen de presionar a los árbitros, pues considera que son " los que menos deberían de quejarse ". Todo ello, tras las palabras de Santi Comesaña en el Camp Nou metiendo en el mismo saco a los dos clubes, algo que no ha gustado nada a José Mourinho .

"Rara es la semana en la que no vemos cómo se protesta a los árbitros y se mete presión desde los banquillos del Madrid y del Barça. O rara es la jornada en la que no vemos que en el campo ocurre lo mismo, jugadores de uno y otro rodeando al árbitro, metiendo presión en casi todas las decisiones. Y esto va a más, también se ve en los banquillos. Y luego, declaraciones en la rueda de prensa, generalmente quejándose de los arbitrajes", agregó, con fotografías de fondo en las que es veía como los cuerpos técnicos y los banquillos del Real Madrid y el Barça presionaban a los árbitros.

Carreño, en este sentido, saca una conclusión: "Son los que menos deberían quejarse y los que más lo hacen. ¡Qué pereza! Y estamos en la jornada 13".

Santi Comesaña, indignado con el Barcelona

Todo esto ha surgido a raíz de las declaraciones de Comesaña tras la derrota del Villarreal ante el Barça. Nada más acabar el partido, el centrocampista se quejó de la actuación arbitral: "Empezó la segunda parte y nos pasó lo mismo en el Bernabéu y nos ha pasado aquí. Al final, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. No quiero decir nada en contra de ellos ni en contra del Madrid en este caso pero, en la primera parte, hay siete jugadores del Barça protestándole al árbitro y yo creo que le afecta", declaró el futbolista.

Hansi Flick, por su parte, también se quejó de la actuación de Hernández Hernández en ese mismo partido: "Siempre tenemos problemas con este árbitro, es así. Creo que, en general, estoy contento con los árbitros pero especialmente en el pasado en otros partidos con este árbitro siempre es lo mismo. Cuando ves algunas situaciones con Lamine, es normal que pida falta. Pero tenemos que aceptarlo y jugar mejor", declaró en sala de prensa.

Y José Mourinho, ya este lunes en sala de prensa, ha querido contestar con enfado a Comesaña: "Tiene amnesia. Contra el Madrid 2-0, partido acabado, gol anulado, Vinícius expulsado, Real Madrid con diez. Tiene amnesia, les gusta decir lo más fácil, que es meter los dos en el mismo saco. Que lo haga pero que no lo haga con Negreira. Si quiere decir tonterías o tener amnesia, en estas cosas pequeñas, no es dramático", ha dicho.