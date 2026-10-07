Manu Carreño saca a Cristiano del olimpo de los mejores de la historia: "Se lo han ganado, no lo han pedido"

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes protagonistas de la actualidad del fútbol en las últimas horas. Medio mundo habla de la polémica carta del delantero portugués donde ha verbalizado su versión del conflicto con Jorge Jesús. Entre las muchas peticiones que el exjugador del Real Madrid le hizo a su seleccionador para 'perdonarle', estaba que le comparase con Maradona y Pelé en rueda de prensa. Algo a lo que el técnico luso no accedió. Manu Carreño ha opinado sobre ello en ElDesmarque de Cuatro de este miércoles. Para el presentador de Mediaset, CR7 está fuera del olimpo de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

"Dice que debería ser sancionado por lo que hizo, que no estuvo bien lo que hizo, y menos siendo capitán, pero también analizó algunas de las peticiones que le hizo a su seleccionador, entre otras, que le pusiese a la altura de Maradona y Pelé. Es que todavía no doy crédito ", concluye el presentador de ElDesmarque de Cuatro.

"Ayer supimos en el comunicado de Cristiano Ronaldo que entre las peticiones a su seleccionador, en aquella rueda de prensa que dio, estaba que le pusiese al nivel de Maradona o Pelé. Que un jugador de esa talla mundial, que calienta y luego no juega, es normal que se enfade. Un Maradona y un Pelé que han estado siempre en el Olimpo de los mejores de la historia del fútbol, junto a Di Stéfano, junto a Cruyff y, por supuesto, también junto a Messi. En ese olimpo nunca ha estado Cristiano Ronaldo ; un excelente futbolista, pero nunca ha estado con los mejores de la historia del fútbol. Y es que los mejores siempre están en ese puesto y en ese lugar por lo que se han ganado en el terreno de juego, nunca porque lo hayan pedido", opina Manu Carreño.

La lista de peticiones de Cristiano Ronaldo a Jorge Jesús

1. Personalmente le propuse a Cristiano, sin la participación de nadie más, un plan para esta temporada con la selección nacional. Fue una conversación larga y muy productiva.

2. Sé cuánto vive y ama a la Selección Nacional y el peso que tiene en el mundo, aún más, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la Selección Nacional durante 24 años consecutivos.

3. El plan que le propuse a Cristiano fue aceptado.

4. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional.

5. El partido contra Noruega no estaba incluido en el plan que había trazado para él. Sin embargo, sentí que se había recuperado físicamente del primer partido y le aconsejé que tal vez tendría que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo.

6. Cometí un error al poner a calentar a alguien del calibre de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría.

7. Para concluir: Quiero a Cristiano en la selección nacional. De hecho, no solo lo quiero un poco, lo quiero muchísimo. Por suerte, él también cree en mí. Creía en Al Nassr y también creyó en mí aquí.

8. Respecto a no saludar a los aficionados. Ya hemos hablado de esto. Alguien que ha jugado más de 230 partidos con la selección nacional no espera lecciones de amor por Portugal de mi parte. Fue un momento de frustración que no borra nada. Él es el jugador que más autógrafos firma, más selfies se toma y más cariño muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no los hay. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Eso es todo.

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