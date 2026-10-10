El capote de Mati Prats a Mbappé en la comparación con Cristiano Ronaldo: "Aún estás a tiempo de ser leyenda"

El parón internacional ha acabado para el Real Madrid con el partido de este sábado ante el Villarreal con Kylian Mbappé como gran protagonista ante la reacción del público del Santiago Bernabéu a las últimas polémicas en torno al futbolista francés. El galo, señalado por su actuación en el derbi, cayó lesionado con Francia y ha aprovechado su tiempo de recuperación, en teoría con permiso del club, para asistir a la Semana de la Moda de París junto a su pareja, Ester Expósito, y para pasear en bicicleta cuando José Mourinho lo había prohibido.
Esto ha provocado la ira de gran parte de la afición madridista junto al galo aunque Mati Prats ha querido echarle un capote en su editorial de este sábado en ElDesmarque de Cuatro. El presentador le recuerda al delantero que aún puede convertirse en leyenda blanca aunque debe cambiar primero su actitud y pensar más en el equipo y el club que en sí mismo.
Por ello, Mati Prats ha querido compararle con Cristiano Ronaldo para indicar que aún tiene tiempo de darle vuelta a su falta de títulos, tal y como le sucedió al luso, con unos números muy similares en las dos primeras temporadas de ambos en el Real Madrid. El portugués no alzó su primera Champions League como madridista hasta la quinta temporada mientras en las dos primeras logró una Copa del Rey por la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de Kylian Mbappé.
En sala de prensa, este viernes, José Mourinho ya dio su visión de la polémica con Mbappé: "Para mí un jugador es 24 horas al día. Ya lo he dicho y lo mantengo. Algo importante, negativo, que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Defiendo siempre que un jugador de fútbol será siempre un ser humano, un hombre capaz de equivocarse aquí y allá, pero tener siempre el sentido de la responsabilidad. Mbappé ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a un médico externo porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Coincidencia total entre el diagnóstico del Madrid y el del médico externo. Plan de recuperación que vosotros no tenéis que saber al detalle y después entramos en el campo de la búsqueda por problemas".
"No ha sido suficiente para vosotros los problemas que hemos tenido en el fútbol en general. Era una discoteca transformada para la semana de la moda en París, después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas donde cada casa tiene un par de bicis para ir a la zona central de restaurantes y zonas comunes, un hotel de tranquilidad. Después llegamos a casos menores del pobre Huijsen, que estaba parado delante de la casa de Pitarch antes de él ir a su casa. Estaba mandando un sms y pasó a ser un criminal que estaba en la autopista a 200 kilómetros por hora mandando un sms. Ridículos. Queréis una historia, o los la busco. Es la primera vez en 10 años que el Madrid llega a principios de octubre sin un jugador lesionado, los que están vienen de la temporada pasada", finalizó el técnico luso.