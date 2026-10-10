El capote de Mati Prats a Mbappé en la comparación con Cristiano Ronaldo: "Aún estás a tiempo de ser leyenda"

El parón internacional ha acabado para el Real Madrid con el partido de este sábado ante el Villarreal con Kylian Mbappé como gran protagonista ante la reacción del público del Santiago Bernabéu a las últimas polémicas en torno al futbolista francés. El galo, señalado por su actuación en el derbi, cayó lesionado con Francia y ha aprovechado su tiempo de recuperación, en teoría con permiso del club, para asistir a la Semana de la Moda de París junto a su pareja, Ester Expósito, y para pasear en bicicleta cuando José Mourinho lo había prohibido.

Esto ha provocado la ira de gran parte de la afición madridista junto al galo aunque Mati Prats ha querido echarle un capote en su editorial de este sábado en ElDesmarque de Cuatro. El presentador le recuerda al delantero que aún puede convertirse en leyenda blanca aunque debe cambiar primero su actitud y pensar más en el equipo y el club que en sí mismo.

Por ello, Mati Prats ha querido compararle con Cristiano Ronaldo para indicar que aún tiene tiempo de darle vuelta a su falta de títulos, tal y como le sucedió al luso, con unos números muy similares en las dos primeras temporadas de ambos en el Real Madrid. El portugués no alzó su primera Champions League como madridista hasta la quinta temporada mientras en las dos primeras logró una Copa del Rey por la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de Kylian Mbappé.