La dura rajada de Manu Carreño contra José Mourinho por su papel en el Real Madrid

Manu Carreño atiza a José Mourinho. El técnico luso está lejos de dar con la tecla y, cada vez que la imagen del Real Madrid queda dañada desde el punto de vista deportivo, el luso señala al colectivo arbitral. Ya lo hizo en el derbi, sacando una fotografía de la roja perdonada a Kang In Lee tras el pobre partido de su equipo en el Metropolitano. Este sábado, en cambio, decidió no salir a sala de prensa tras la expulsión a Vinícius por agarrar del pelo a un rival.

Las críticas y la indignación desde el Real Madrid hacia los árbitros han ido 'in crescendo' durante los últimos días, semanas, meses y años. Mourinho regresó a la casa blanca con un tono más pausado, pero el mal rendimiento del equipo en este inicio de temporada ha provocado que su discurso se dirija de nuevo al colectivo arbitral. O, directamente, a no presentarse ante la prensa por algo que considera injusto.

Manu Carreño critica a José Mourinho

Tras su espantada posterior al partido ante el Villarreal, que aunque no lo parezca acabó en triunfo blanco, de nuevo entre pitos de la hinchada por el poco fútbol de su equipo, Manu Carreño ha dedicado su editorial de este lunes al entrenador portugués y sus continuas quejas.