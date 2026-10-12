La dura rajada de Manu Carreño contra José Mourinho por su papel en el Real Madrid

Manu Carreño atiza a José Mourinho. El técnico luso está lejos de dar con la tecla y, cada vez que la imagen del Real Madrid queda dañada desde el punto de vista deportivo, el luso señala al colectivo arbitral. Ya lo hizo en el derbi, sacando una fotografía de la roja perdonada a Kang In Lee tras el pobre partido de su equipo en el Metropolitano. Este sábado, en cambio, decidió no salir a sala de prensa tras la expulsión a Vinícius por agarrar del pelo a un rival.
Las críticas y la indignación desde el Real Madrid hacia los árbitros han ido 'in crescendo' durante los últimos días, semanas, meses y años. Mourinho regresó a la casa blanca con un tono más pausado, pero el mal rendimiento del equipo en este inicio de temporada ha provocado que su discurso se dirija de nuevo al colectivo arbitral. O, directamente, a no presentarse ante la prensa por algo que considera injusto.
Tras su espantada posterior al partido ante el Villarreal, que aunque no lo parezca acabó en triunfo blanco, de nuevo entre pitos de la hinchada por el poco fútbol de su equipo, Manu Carreño ha dedicado su editorial de este lunes al entrenador portugués y sus continuas quejas.
Lo ha hecho, eso sí, tirando de ironía: "Conviene repasar cuál es la definición de un árbitro: árbitro es un juez deportivo en el fútbol que siempre pita en contra de los equipos a los que entrena Mourinho. Esto es un árbitro, básicamente. Pero no sólo en el Real Madrid, ya le pasó cuando entrenaba al Oporto y algunos escándalos arbitrales se le conocen a Mourinho. Todos iban en contra del Chelsea en la Premier y en contra del Inter en Italia, pero luego en su primera etapa de Real Madrid ya sabemos lo que pasó. Y hay que recordar que luego los árbitros se hicieron no solo anti Chelsea sino anti Manchester United, pero luego lo dejaron y se hicieron anti Tottenham hasta que de nuevo se marchó a Italia, ya no eran anti Inter sino anti Roma. Y después en Turquía también eran anti Fenerbahce. Incluso anti Benfica, hasta en la eliminatoria contra el Real Madrid, dijo Mourinho que habían beneficiado en algunas decisiones claves al Real Madrid", ha recordado el presentador de ElDesmarque.
"Ahora vuelve al Real Madrid y ya lo hemos visto. La duda es si la afición y los jugadores le van a comprar este discurso durante toda la temporada a Mourinho, porque el equipo sigue sin jugar a nada y eso creo que no es culpa de los árbitros", ha expresa Carreño para arrancar el programa de este lunes, focalizado entre otras cosas en la indignación generalizada que hay en todo el Real Madrid contra el Comité Técnico de Árbitros. Y es que no sólo el portugués considera que le perjudican, sino que se trata de un discurso recurrente desde el Santiago Bernabéu durante los últimos años, coincidiendo con la sequía de títulos.