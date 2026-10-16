Mati Prats pone al Barça en el punto de mira: "Vamos a comprobar si es tan bueno como lo pintan"

ElDesmarque de Cuatro 16 octubre 2026

El editorial de Mati Prats sobre los tres próximos partidos en los que el Barcelona aumentará el nivel.

El FC Barcelona se enfrenta a ocho días de infarto con los tres partidazos programados ante el Real Betis en La Cartuja, el PSG en el Parque de los Príncipes y el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou. Tres choques que pueden significar un golpe encima de la mesa de los de Hansi Flick en una temporada en la que ya de por sí suman 10 triunfos en los 10 partidos disputados hasta la fecha entre LALIGA EA Sports y la Champions League pero para Mati Prats no es suficiente. En su editorial en ElDesmarque de Cuatro, el presentador ha recalcado que el Barça aún "no ha ganado a nadie" señalando los verdaderos 'cocos' con los que se medirá el conjunto azulgrana durante la próxima semana. Tres duras piedras de toque en el camino culé en una temporada en la que les está saliendo todo para comprobar realmente "si es tan bueno como lo pintan".

El Barcelona ha vuelto en un perfecto estado de forma tras el parón y no ha acusado el haber estado tres semanas sin competir ya que, a la vuelta, consiguieron el triunfo por 3-0 frente al Getafe gracias a los goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesús y Jules Koundé. De ahí al envite del pasado martes en casa del Galatasaray en el que terminaron venciendo 1-4 en un choque que se complicó con el tanto inicial de los turcos antes de la remontada con las dianas de Joao Cancelo, Fermín López, Gordon de nuevo y Karim Adeyemi. Con ese triunfo, el Barça se convierte en uno de los nueve equipos que han sumado dos victorias en dos partidos en esta edición de la fase liga de la Champions League. A la visita a tierras otomanas hay que sumar el estreno en el Camp Nou contra el Feyenoord en el que Raphinha, por dos ocasiones, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús marcaron las dianas. Raphinha regresa al Barça a tiempo El brasileño ha sido la gran estrella a nivel europeo del primer tramo de la temporada, antes del parón extra largo, con 14 goles en ocho encuentros, destacando los 12 en siete partidos en LALIGA EA Sports. El atacante regresó lesionado de su estancia con Brasil durante la ventana internacional pero finalmente ha podido recuperarse antes de lo esperado y, tras su ausencia contra el Getafe y el Galatasaray, ha entrado en la convocatoria para el choque de este sábado en La Cartuja después de haberse ejercitado este viernes con total normalidad junto al resto de sus compañeros.

Raphinha, en un entrenamiento.