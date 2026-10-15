Manu Carreño critica el planteamiento de Mourinho pese a la remontada en Roma

El Real Madrid logró este miércoles una remontada heroica en Roma. Tras 70 minutos paupérrimos, sin plan de juego, con una nula salida de balón y limitándose a pegar pelotazos desde Courtois hacia Mbappé, el equipo de José Mourinho acabó remontando el partido con tres goles en apenas siete minutos, los tres a balón parado desde la esquina. Manu Carreño, presentador de ElDesmarque, admite que se trata de una remontada que "sólo un equipo como el Real Madrid es capaz" de hacer, pero también vuelve a señalar a José Mourinho por su "planteamiento cobardón y timorato".

La crítica de Manu Carreño a José Mourinho

"Semana de pleno para el fútbol español. Enhorabuena al Betis tras ganar al Oporto y enhorabuena al Real Madrid porque sólo un equipo como el Real Madrid es capaz de remontar en siete minutos un 3-1 en contra para ganar 3-4. Épica, orgullo, locura, hazaña, todo lo que queramos", ha arrancado Carreño en su editorial de este jueves por la tarde.

Eso sí, el presentador de ElDesmarque vuelve a critica la falta de planteamiento: "Otro día sin fútbol. Especialmente durante la primera hora, donde fue un planteamiento cobardón, timorato, a merced de la Roma, que fue claramente superior hasta que Mourinho introdujo los cambios. Acertó. Bueno, eran los que había que meter en el campo, los cuatro jugadores ofensivos perdiendo 3-1 en el Olímpico de Roma".

A partir de ahí, Carreño se hace una cuestión: "La pregunta que se hacen los madridistas es si habrá tomado nota Mourinho de esto y será un punto de inflexión para lo que viene de ahora en adelante".