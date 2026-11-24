En la nueva entrega de su Vlog ‘Todo llega’, Luciana se ha sincerado sobre lo que cree del amor y es que está en otra etapa. En su opinión, la gente no es sincera y cuesta mucho a alguien que quiera comprometerse. Sí nos cuenta que ha habido “intentos de cita”, pero ¿Qué ha pasado?

Luciana cree que, día de hoy, la gente no tiene ganas de tener una estabilidad en casa, en pareja, en el amor... Tras varios desengaños amorosos, se ha dado cuenta de que es una persona que “conecta” mucho, cuando conoce a alguien le apetece “proyectar a futuro” y ha detectado que a la gente le da “miedo atarse” a otra persona.

“Yo no lo veo así”, continuaba diciendo. Cree que se puede fluir, probar, conocerse y esperar a ver qué sucede. Es la sensación que ha tenido en sus últimas citas, tras las que se ha dado cuenta de que esta “tan bien sola”, que ha decidido ser selectiva.

Y es que su corazoncito está “muy frío”, se ha vuelto una persona más fría en este aspecto, aunque sigue siendo cariñosa con su entorno: “Me da pena porque he perdido totalmente la confianza en poder encontrar a alguien y, de momento, creo que va a seguir siendo así”.

Luciana no tiene ganas de conocer a nadie, para ella ahora es “complicado” y es que necesita algo más: “Tiene que tener y aportarme muchas cosas para que yo quiera estar en pareja. No sé, creo que mi perspectiva ha cambiado mucho”.

Y es que antes tenía otros planes de vida. Quería formar una familia, casarse y ser madre joven. Tras las rupturas se planteo incluso “ser madre soltera” pero ha cambiado de idea: “Mirar que a mí me encantan los niños, yo quería tener tres hijos, ya les había puesto nombres, lo estuvimos hablando con la persona con la que estaba, pero ahora mismo no me apetece nada, he perdido es ilusión, no sé si cambiaré de opinión”.

“Voy a seguir estando sola hasta que encuentre a alguien que valga la pena”, concluía.