La mujer contaba ante las cámaras que había acudido al hospital para hacerse una radiografía, cuya cita tenía asignada desde un mes antes. Sin embargo, aseguró que la llegada de un migrante detenido y acompañado por agentes de policía alteró el orden de atención.

Tras escuchar estas palabras, ‘Todo es mentira’ recuperaba el testimonio de una mujer entrevistada durante el reciente desplazamiento del programa a Ceuta . Una coincidencia que el espacio abordaba con ironía: “Ya es mala leche, pero justamente nosotros estuvimos ahí el lunes y, mira, de los 83.000 ceutíes, va y pillamos justo a la única persona que sí le ha pasado”.

“Ni una sola, señorías. Ni una sola consulta de los ceutíes ha sido suspendida o reprogramada por este asunto”, insistía el presidente del Gobierno.

Durante su intervención, Sánchez aseguró que el sistema sanitario ceutí había recibido “más de 100 profesionales adicionales” , además de horarios ampliados y circuitos asistenciales separados. Un dispositivo que, según afirmó, se habría puesto en marcha “sin suspender una sola consulta o intervención programada para los ceutíes”.

La situación sanitaria en Ceuta se ha convertido en otra de las aristas de la crisis que vive la ciudad autónoma. ‘Todo es mentira’ ha analizado las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno defendiera el refuerzo desplegado para atender el aumento de la presión asistencial.

“Le dieron prioridad cuando yo tenía mi cita de un mes antes. Y ahora resulta que me tengo que esperar, por lo menos, tres cuartos de hora”, denunciaba.

La entrevistada aclaraba que no se oponía a que el detenido recibiera asistencia médica, pero cuestionaba que fuese atendido antes que ella: “Yo no digo que no lo atiendan, pero si yo tengo mi cita y estoy antes, que se espere”.

Desde el plató, el propio programa introducía un matiz relevante: el relato de esta vecina no demostraría que su consulta hubiera sido suspendida o reprogramada, sino que se produjo un retraso de aproximadamente 45 minutos.

“Son tres cuartos de hora, que no es que lo hayan reprogramado para el mes siguiente”, apuntaban durante el debate. Por tanto, el testimonio contradice la idea de que el refuerzo sanitario no ha tenido ningún efecto sobre la atención cotidiana de los vecinos, pero no prueba por sí solo que se haya cancelado o cambiado de fecha una consulta programada.

‘Todo es mentira’ consulta al presidente del Colegio de Médicos de Ceuta

Para no limitarse a un único caso, el programa contactó en directo con Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, que acababa de reunirse con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

El doctor explicó que había trasladado a Sanidad la existencia de “numerosas quejas” relacionadas con el servicio de Urgencias. También criticó la forma en que se habían organizado los circuitos diferenciados para atender a los migrantes.

“Los circuitos diferenciados no pueden ser tener a los inmigrantes en la calle”, afirmó. Roviralta consideraba inadecuado tanto mantener una sala de espera en el exterior como utilizar para el cribado la antigua zona destinada a detenidos y contención psiquiátrica.

El presidente del Colegio de Médicos defendió como alternativa la instalación de un hospital de campaña que permita separar de manera efectiva los distintos circuitos asistenciales. A su juicio, esta solución sería más adecuada que recurrir a “continuos parches y chapucillas”.

Las quejas sobre la presión asistencial en Ceuta

Roviralta también relató otro episodio que había generado preocupación entre los profesionales sanitarios. Según la información de la que disponía, un joven de 19 años con una varicela contagiosa habría abandonado el centro sin autorización, lo que obligó a avisar a la policía.

“Hasta el momento no sabemos nada de él ni de si ya se ha conseguido localizarlo”, aseguraba durante la conexión, realizada mientras seguía atendiendo su propia consulta.

De esta manera, ‘Todo es mentira’ confrontó el discurso del Gobierno con el testimonio de una vecina y las críticas del máximo representante del Colegio de Médicos de Ceuta. El caso mostrado no acredita que se suspendiera una consulta, como inicialmente ironizó el programa, pero sí refleja las esperas, las quejas y las dificultades organizativas denunciadas por pacientes y sanitarios.

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