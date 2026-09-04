Anabel Pantoja regresa a la televisión para abordar en '¡De viernes!' todos los temas que le han salpicado durante los últimos meses y sobre los que ha preferido mantenerse en silencio: la relación con su novio, David Rodríguez; la participación de dos de sus exparejas, Omar Sánchez y Yulen Pereira, en 'Supervivientes All Stars'; la reconciliación entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera; y la mudanza a Sevilla después de casi una década viviendo en Gran Canaria.
En 'De lunes a viernes' se ha emitido un adelanto de la entrevista previa que se le hizo a la influencer antes de que se siente esta noche en plató y en él se puede ver que se emociona al hablar de su relación con David Rodríguez, fisioterapeuta cordobés al que conoció en la gira americana de Isabel Pantoja a comienzos de 2023 y con el que comenzó una relación pocas semanas después de conocerse cuando Yulen la dejó. Menos de un año después de conocerse, Anabel y David decidieron tener un bebé y su sueño se cumplió a finales de 2024 con la llegada de su hija Alma.
Desde que comenzó su noviazgo, se ha dicho en muchas ocasiones que van a romper, que están en crisis o se ha cuestionado la forma en la que gestionan su relación, en la que hasta ahora ella vivía en Gran Canaria y él en Córdoba y se veían principalmente los fines de semana. Anabel Pantoja ha decidido dar un paso al frente y hablar por fin de su relación con David para contar ella misma qué hay de cierto en lo que se ha dicho durante estos cuatro años.
"Si no fuera por él, Alma no estaría, así que le debo la mitad de mi vida. Ha sido bastante duro... Con una relación a distancia, con una diferencia de edad de diez años y con una niña pequeña", comenta la exconcursante de 'Supervivientes 2022' en su entrevista previa a '¡De viernes!', donde profundizará acerca del estado de su relación con David, al que le saca once años (ella nació en 1986, tiene 40, y él en 1997, tiene 29).
José Antonio León ha contado en 'De lunes a viernes' que ha hablado con Anabel Pantoja y que le ha preguntado cómo se encuentra ante su regreso a la televisión. "Viene contenta, relajada, tiene que contar algo que nos va a sorprender a todos, que sabe a lo que viene y que espera que nos guste la entrevista", ha explicado el colaborador, que ha añadido: "No va a vetar a nadie hasta donde yo sé".