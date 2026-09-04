Anabel Pantoja regresa a la televisión para abordar en '¡De viernes!' todos los temas que le han salpicado durante los últimos meses y sobre los que ha preferido mantenerse en silencio: la relación con su novio, David Rodríguez ; la participación de dos de sus exparejas, Omar Sánchez y Yulen Pereira , en 'Supervivientes All Stars'; la reconciliación entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera ; y la mudanza a Sevilla después de casi una década viviendo en Gran Canaria.

En 'De lunes a viernes' se ha emitido un adelanto de la entrevista previa que se le hizo a la influencer antes de que se siente esta noche en plató y en él se puede ver que se emociona al hablar de su relación con David Rodríguez, fisioterapeuta cordobés al que conoció en la gira americana de Isabel Pantoja a comienzos de 2023 y con el que comenzó una relación pocas semanas después de conocerse cuando Yulen la dejó. Menos de un año después de conocerse, Anabel y David decidieron tener un bebé y su sueño se cumplió a finales de 2024 con la llegada de su hija Alma.

Desde que comenzó su noviazgo, se ha dicho en muchas ocasiones que van a romper, que están en crisis o se ha cuestionado la forma en la que gestionan su relación, en la que hasta ahora ella vivía en Gran Canaria y él en Córdoba y se veían principalmente los fines de semana. Anabel Pantoja ha decidido dar un paso al frente y hablar por fin de su relación con David para contar ella misma qué hay de cierto en lo que se ha dicho durante estos cuatro años.