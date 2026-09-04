David Gutiérrez, portavoz del CEP, tras ser desautorizados por Pedro Sánchez: "Los policías estamos hartos"

'El programa de Ana Rosa' se ha hecho eco de los distintos frentes que tiene abiertos Pedro Sánchez. En plena crisis por Ceuta, el presidente del Gobierno emprende una huida hacia adelante y deja un reguero de señalados, entre los que se encuentran el CNI, la Policía, Margarita Robles, María Tardón, el rey Felipe VI y Juan Jesús Vivas. Ana Rosa Quintana analiza este tema junto a David Gutiérrez, portavoz de la Conferencia Española de Policía.
¿Cómo se siente la Policía después de ser desautorizada y puesta en evidencia por el propio presidente del Gobierno?, pregunta Ana Rosa Quintana. David Gutiérrez responde: "Los policías estamos muy cansados de escuchar al presidente del Gobierno, al Ministro de Interior o incluso a otros ministros, poner en duda la labor policial, pero solo cuando esa labor les está haciendo quedar en muy mal lugar".
Se refiere a "cuando hay informes que señalan a su Gobierno o al entorno del Gobierno por presunta corrupción, cuando hay informes que señalan que pueden ser responsables de grandes catástrofes y cuando hay informes que dejan ver que, a todas luces, que la crisis que se está viviendo en Ceuta se podía haber evitado perfectamente". Pero el hartazgo de la Policía no se queda solo aquí.
"Y no solo, es que cargan contra nosotros y nos quieren echar a la espalda su responsabilidad por no haber actuado cuando debían hacerlo porque tenían la información que los policías nacionales, que sí que habíamos hechos nuestro trabajo, le dimos y dijimos lo que iba a pasar. Le dijimos el día, le dijimos el lugar y no hicieron absolutamente nada", añade Gutiérrez.
Señala también que en ese informe había una palabra clave, la de "riesgo extremo" y que no se prepararon para lo que se avisaba en ese informe. "Los policías estamos hartos, verdaderamente cansados y creemos que esto ya no se puede consentir porque, en cualquier estado de derecho, no se permitiría que un ejecutivo atacara así a las instituciones", sentencia. La entrevista completa, en el vídeo.