David Gutiérrez, portavoz del CEP, tras ser desautorizados por Pedro Sánchez: "Los policías estamos hartos"

La entrevista a David Gutiérrez, portavoz de la Policía

¿Cómo se siente la Policía después de ser desautorizada y puesta en evidencia por el propio presidente del Gobierno?, pregunta Ana Rosa Quintana. David Gutiérrez responde: "Los policías estamos muy cansados de escuchar al presidente del Gobierno, al Ministro de Interior o incluso a otros ministros, poner en duda la labor policial, pero solo cuando esa labor les está haciendo quedar en muy mal lugar".

Se refiere a "cuando hay informes que señalan a su Gobierno o al entorno del Gobierno por presunta corrupción, cuando hay informes que señalan que pueden ser responsables de grandes catástrofes y cuando hay informes que dejan ver que, a todas luces, que la crisis que se está viviendo en Ceuta se podía haber evitado perfectamente". Pero el hartazgo de la Policía no se queda solo aquí.