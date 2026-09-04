La propuesta de la banca abrió un intenso debate. Aunque Visiedo reconoció que era “mucho dinero”, todavía quedaban 50.000 euros en juego y tenía que abrir tres cajas. Su pareja le recordó que inicialmente había prometido plantarse, pero terminó animándole a continuar.

Entre bromas, imitaciones y numerosas dudas, Visiedo fue avanzando en una partida marcada por los continuos cambios de rumbo. Uno de los momentos más divertidos llegó cuando la banquera le propuso subir su oferta a cambio de una imitación. El concursante aceptó el reto y consiguió que la cantidad alcanzara los 5.100 euros.

El concursante contó durante toda la tarde con el apoyo de su pareja, Fran . Además, desde el comienzo dejó clara su particular estrategia: reservar para el tramo decisivo algunas cajas relacionadas con fechas y personas especiales de su vida.

Visiedo llegó al plató de ‘¡Allá tú!’ dispuesto a disfrutar de la experiencia, aunque sin ocultar cierto miedo ante las decisiones que tendría que tomar durante el concurso. Natural de Cartagena y afincado en Madrid desde hace casi nueve años, este artista polifacético de 34 años dirige su propia compañía de teatro y siente una auténtica pasión por los escenarios.

“Es mentira tras mentira. Él me dijo que nos íbamos a plantar”, bromeó Fran mientras el concursante trataba de aclarar sus ideas.

Visiedo también recordó el riesgo de repetir lo sucedido con otro participante: “No me quiero hacer un Mikel, que se arriesgó muchísimo”. Pese a sus temores, acabó triturando la oferta y continuó jugando. La decisión no tardó en pasarle factura: la apertura de la caja negra provocó una pérdida de 64.334 euros y dejó su panel mucho más comprometido.

La tensión aumentó cuando tuvo que elegir entre varias cajas vinculadas a fechas importantes. El 14 era su número favorito; el 15, su aniversario; el 11 representaba a su madre y el 16 coincidía con el cumpleaños de su pareja. “Ya no quiero abrir a nadie”, admitió ante la dificultad de la elección.

La oferta de 8.060 euros que cambió su concurso

Después de superar una nueva ronda sin perder el premio de 50.000 euros, la banquera volvió a llamar. Esta vez puso sobre la mesa una oferta de 8.060 euros, aunque aceptarla suponía despedirse definitivamente del gran premio.

Visiedo valoró las posibilidades y decidió no forzar más la situación. “Es tentar a la suerte ya demasiado”, reflexionó. El concursante recordó que había llegado “con la expectativa de llevarse cero” y que, si continuaba, tendría que abrir otras dos cajas con el riesgo de perder los 50.000 euros.

“Ay, me da rabia. Me planto”, anunció finalmente. Su decisión le permitió llevarse 8.060 euros, aunque todavía quedaba por comprobar si había acertado al no seguir jugando.

La partida simulada despejó cualquier duda. Las cajas que Visiedo habría elegido habrían reducido la siguiente oferta de la banca “hasta la mitad o menos de la mitad”. Después, Juanra Bonet reveló el contenido de su caja: escondía 7.500 euros.

“Te has plantado con 8.060. Has hecho un negocio excelente”, sentenció el presentador. Visiedo no solo evitó perder una cantidad importante, sino que terminó llevándose más dinero del que guardaba su propia caja. “Bien jugado, bien plantado”, concluyó Juanra Bonet antes de despedir al artista.

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