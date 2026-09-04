Durante su incursión, Iker Jiménez percibió una actitud que llamó especialmente su atención. Según relató, las personas que estaban allí no se mostraron agresivas , sino “expectantes”, y parecían mantener algún tipo de organización.

El conductor de ‘Horizonte’ recordó que él mismo entró en aquel lugar cuando ya había caído la noche. Una decisión que, visto con perspectiva, quizá se replantearía: “ Ahora a lo mejor me lo pensaba, pero tenía que informar de lo que ocurría ”.

“¿Cómo es posible esto en España? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Esto ha ocurrido alguna vez en la historia, en algún país, de esta manera?”, se preguntaba mientras el programa volvía a emitir las imágenes de un asentamiento compuesto por tiendas de campaña, mercadillos, empalizadas y otras instalaciones improvisadas.

Iker Jiménez ha regresado al plató de ‘Horizonte’ después de desplazarse hasta Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que atraviesa la ciudad autónoma . Tras mostrar unas imágenes que, según explicó, sorprendieron incluso a sus compañeros de Informativos, el presentador compartió sus impresiones y desveló un detalle de su visita que hasta ahora no había contado.

“Mi impresión es que había una gran coordinación”, aseguró. El presentador reconoció que esperaba encontrarse un escenario mucho más caótico ante una concentración de miles de personas con necesidades básicas.

“Si tú tienes de verdad una crisis migratoria, con hambre, con deseos de sobrevivir, 5.000 tíos acaban en la guerra entre ellos por comer lo del otro, por sobrevivir yo y no tú”, reflexionó. Sin embargo, lo que encontró fue “una extraña calma”, alguna sonrisa y una actitud que resumió con una frase: “Aquí estamos”.

Fue entonces cuando se dirigió directamente a Carmen Porter para compartir una información que no había revelado durante la emisión realizada desde Ceuta: “Te voy a contar una cosa que nadie sabe”.

El mensaje encontrado en un colegio de Ceuta

Iker Jiménez explicó que, durante su visita al colegio Rosalía de Castro, donde entrevistó a su directora y a varias profesoras, reparó en una pintada que le impresionó. El mensaje decía: “Somos de Marruecos y sabemos por qué estamos aquí”.

“Puede ser una tontería o no. Puede ser una cosa juvenil, ha aparecido en otros sitios, es normal… Están dejando sus señales”, señaló el presentador, sin aventurar una explicación definitiva sobre su significado.

Su recorrido continuó posteriormente por una zona de montaña. Allí, un vecino llamado Álex, residente en una de las áreas más acomodadas de la ciudad, le contó que tenía la sensación de que algunas personas habían regresado a los alrededores de su vivienda. Según relató Iker Jiménez, el hombre había llegado a colocar vallas de espino en su piscina ante el temor generado por la situación.

El equipo recibió entonces una propuesta para acercarse a grabar, aunque el periodista confesó que sintió “pudor” al saber que había una mujer embarazada y objetos pertenecientes a un niño.

Iker Jiménez descubre “las toperas” en la montaña

Fue durante ese recorrido cuando al equipo de ‘Horizonte’ le hablaron de la existencia de “las toperas”. Así denominan, según explicó el presentador, a los agujeros de la montaña en los que viven algunas personas de origen marroquí, alejadas de los asentamientos y las tiendas de campaña.

“¿Por qué viven en los agujeros? ¿Por qué no están con los demás? ¿Qué código diferente tienen?”, planteó Iker Jiménez. El comunicador apuntó, siempre como una posibilidad, que podría tratarse de personas perseguidas o con cuentas pendientes con la justicia.

El programa desplazó hasta la zona a Javi Pérez Campos y a parte de su equipo para tratar de documentar por primera vez cómo viven estas personas. Para Iker Jiménez, esa realidad escondida demuestra que no es posible comprender lo que sucede en Ceuta limitándose a visitar sus espacios institucionales.

La contundente reflexión de Iker Jiménez sobre Ceuta

El presentador fue muy crítico con las visitas políticas que, a su juicio, se reducen a actos y comparecencias en el centro de la ciudad. Frente a esa imagen, describió una realidad nocturna completamente diferente.

“Yo he visto ‘The Walking Dead’. He visto cientos y cientos de personas vagando en la noche”, afirmó. También aseguró haber presenciado a personas durmiendo o peleándose y a menores refugiándose bajo las estructuras de algunos edificios: “No hay normal nada”.

Para el conductor de ‘Horizonte’, conocer verdaderamente la situación exige abandonar el centro y adentrarse en los barrios y las zonas de montaña. “Eso no se sabe en la Delegación del Gobierno, en la sala de prensa, seas del color que seas. Hay que irse a Ceuta, al monte y a los barrios, para entender lo que pasa”, concluyó.

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